Citroën C1 Millennium biedt meer voor minder

De extra uitrusting van de C1 Millennium bestaat onder meer uit een 7-inch touchscreen met compatibiliteit voor Apple CarPlay en Android Auto, een lederen stuurwiel en elektrisch verstel- en verwarmbare zijspiegels. Het interieur is uitgevoerd in het 'Ambiance Metropolitan Grey'. Aan de buitenkant is de C1 Millennium te herkennen aan zwarte 'Urban Ride'-wielkastverbreders, 15-inch lichtmetalen wielen en extra getinte ramen. Normaal gesproken zouden deze opties bij elkaar €1.000 kosten, maar nu brengt Citroën daarvoor €550 in rekening. De C1 Millennium kost €16.090. Hij is alleen als vijfdeurs verkrijgbaar in combinatie met de 72 pk sterke driecilinder.

Uitfaseren

In het leveringsgamma van de C1 beperkt Citroën overigens de keuze, want de driedeurs verdwijnt in zijn geheel uit het aanbod. Vanaf mei gaat deze carrosserievariant namelijk uit productie. De huidige generatie van de C1 gaat overigens al sinds 2014 mee, wat betekent dat hij momenteel op zijn laatste benen loopt. Vorig jaar gaf Stellantis (toen nog PSA) aan de stekker uit het A-segment te trekken, dus een opvolger van de C1 komt er niet.