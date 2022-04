Citroën 'C-series': speciale uitvoering voor drie modellen

Citroën hijst de C3 en de C3 en C5 Aircross in een nieuw jasje: de C-series. Hoewel de naam van die uitvoering niet onbekend is in de gelederen van Citroën, verschilt de nieuwe uitdossing behoorlijk van de vorige.

Nieuwe C-series-exemplaren van de C3 en de beide Aircross-modellen zijn voornamelijk te herkennen aan het 'Color Pack Anodised Bronze' met - niet geheel verrassend - bronzen accenten. Die zijn afhankelijk van het gekozen model te vinden op de voorbumper, de spiegels, het dak of één van de airbumps op de flanken. Verder brengt de C-series een embleem in reliëf met daarop de naam van de uitvoering met zich mee. Dat is vlak bij de buitenspiegels op de voorspatborden of de deuren te vinden.

Het uitrustingsniveau van de C-series is gebaseerd op dat van de 'Feel', na de 'Live' in luxe doorgaans het tweede uitrustingsniveau op de prijslijsten. Ten opzichte van de Feel brengt de C-series naast de exterieuraccenten nog wat opties met zich mee. Op de C3 bestaat het uitrustingsniveau uit een uniek dashboard met witte stiksels en satijnchromen omlijsting, 16-inch lichtmetaal, getinte ramen achter en het Visibility Pack met daarin onder meer elektrisch inklapbare buitenspiegels. Citroën spuit de auto standaard in de kleur 'Soft Sand', andere lakkleuren en een two-tone dak zijn optioneel verkrijgbaar. De C3 Puretech 83 is als C-series verkrijgbaar vanaf €23.550, €700 duurder dan de Feel. Liever de PureTech 110 als C-series? Dan betaal je €25.840. De C3 C-series is niet verkrijgbaar met automaat.

De C3 Aircross krijgt als C-series een vergelijkbare behandeling, maar is standaard gespoten in de kleur Polar White en heeft een andere kleur voor het dashboard. Bovenop de Feel krijgt de C3 Aircross als C-series een regensensor, automatische airco en 16-inch lichtmetalen wielen. Hij is verkrijgbaar vanaf €29.980 en kost €1.200 meer dan een vergelijkbare Feel. Bij de C3 Aircross kun je de C-series wel krijgen in combinatie met een automaat, maar dan betaal je €33.080 voor de PureTech 130 EAT6.

Tot slot krijgt de grootste van het stel, de C5 Aircross, desgewenst ook een C-series behandeling. Naast de eerder genoemde uiterlijkheden brengt de C-series op de C5 Aircross een 10-inch touchscreen met My Citroën Drive-navigatie en smartphone-integratie en een dodehoekassistent met zich mee. Metallic lak in de kleur Steel Grey is ook standaard. Hij staat op de prijslijst vanaf €40.890 en kost €700 meer dan de Feel. Alle gelimiteerde uitvoeringen zijn per direct te bestellen.