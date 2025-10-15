Een Citroën BX zie je lang niet meer elke dag, laat staan een 19 Sport. Er staat er nu een te koop en die is bijna 4,5 keer duurder dan hij zo'n 40 jaar geleden nieuw kostte. Het is dan ook niet zomaar een 19 Sport, maar de knalrode filmster uit de eerste Flodder-film.

Wie Flodder zegt, ziet direct het aso-gezin in de fictieve wijk Zonnedael in het minstens zo fictieve Amstelhaeghe voor zich. Van de sigaren rokende Ma Flodder tot de beide Kees geheten zoon en en dochter. Ook dik 27 jaar na het verschijnen van de allerlaatste aflevering van de televisieserie zijn de personages nog in leven in de herinnering van velen. Ook in leven: de Citroën BX 19 Sport die in de eerste Flodder-film van 1986 een rol speelde. En hij staat te koop!

Exclusive Car Company in Lelystad heeft een uitgebreide reeks occasions te koop staan. Van BMW's 6-serie tot Porsches 911 en Volkswagens Up. Wat er ook te koop staat: een knalrode Citroën 19 Sport. Inderdaad, dé auto uit de Flodder-film. Volgens de aanbieder is de BX 19 Sport over een periode van twee jaar volledig gerestaureerd door een Citroën-dealer, waarna de auto binnen heeft gestaan en nauwelijks meer naar buiten is gekomen. De restauratie ging naar verluidt zover, dat "zelfs de stickers die er af fabriek op moeten zitten in de motorkap nieuw geproduceerd en teruggeplaatst zijn. Verder zijn zaken zoals de gordijntjes achter opnieuw gestoffeerd", lezen we in de advertentie.

De Citroën BX 19 Sport heeft 135.000 kilometer op te teller staan, al is het motorblok volledig gereviseerd. Een koopje is het natuurlijk niet. De BX 19 Sport uit 1986 heeft een vraagprijs van €69.950 en is daarmee ruim vier keer zo duur als hij 39 jaar geleden nieuw kostte. Die stevige prijs valt niet alleen door de bekendheid en de staat van dit exemplaar te verklaren. Een BX 19 Sport is van zichzelf al uitermate zeldzaam, het is dan ook niet zomaar een uitvoering.

Uitgebouwd

De Citroën BX 19 Sport werd tussen 1985 en 1987 geproduceerd en was toen de sterkste variant van de BX. De BX GTI bestond nog niet en de de sterkere 16v-variant daarvan dus al helemaal niet. De Citroën BX 19 Sport was - als we rallyversie 4TC even vergeten - misschien wel de dikst ogende BX die er ooit zou komen. Uiteraard zagen ook de BX GTi en BX GTi 16V er relatief potent uit, maar geen daarvan kon tippen aan de met verbrede voor- en achterschermen bedeelde BX 19 Sport. Sideskirts, een achterspoiler, lichtmetalen sloffen die later naar de GTi kwamen en een sportief interieur maakten en maken van de BX 19 Sport nog altijd een indrukwekkende verschijning. Het rijdende stukje Citroën- en filmhistorie wordt voortgestuwd door een 126 pk sterke XU9 viercilinder benzinemotor, compleet met dubbele carburateurs. Die 169 Nm sterke machine helpt het museumstuk in nipt minder dan 9 tellen aan een snelheid van 100 km/h. Wereldschokkend anno 2025? Absoluut niet, maar wie deze BX 19 Sport koopt om er Golfjes GTI mee te kunnen pesten moet er dan ook ver bij uit de buurt blijven.

De Citroën BX 19 Sport is niet de enige bekende auto uit de Flodder-films en -series. Zo reed Sjakie een knalgroene Citroën 2CV, Johnny open Chevy's, buurman Neuteboom een Citroën CX 25 GTi ('Oh buurman, wat doet u nu?) en de politie kwam geregeld opdagen in Fords Sierra en Volvo's 340.