Citroën BX 1.9 16v (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Citroën BX staat met zijn hydropneumatische vering eerder bekend om zijn comfort dan om zijn sportiviteit, maar vandaag hebben we toch echt te maken met een in een trainingspak gehesen exemplaar. Een BX 1.9 16v die 14 jaar lang bij zijn vorige eigenaar bleef en een puik lederen interieur herbergt: is dat wat voor jou? Hij is te koop!

Let wel: dit is een 'Liefhebber gezocht' met een slag om de arm. Normaliter lichten we hier alleen advertenties voor in goede staat ogende auto's uit, maar doordat de foto's van deze auto zo donker zijn, kunnen we over de staat van de koets maar weinig zinnigs zeggen. Toch nemen we het 'risico' deze Citroën BX hier uit te lichten, niet in de laatste plaats omdat sommige van zijn plaatwerkdelen toch van plastic - en dus niet roestgevoelig - zijn. Ook wijst de recente historie van de auto op een liefhebber als vorige eigenaar, want de BX stond tot voor kort 14 jaar lang bij dezelfde persoon voor de deur.

Die - of iemand anders - haalde de auto in 2008 (gelukkig net voordat de asymmetrische kentekencombinaties hun intrede deden) vanuit het buitenland naar Nederland, wat lezers met oog voor Nederlandse kentekens ongetwijfeld al doorhadden. Het is géén originele Nederlander. Wat het wel is, is een Citroën BX 1.9 16v, gemakkelijk te herkennen aan zijn behoorlijke side skirts. De 16-klepper is de meest potente motor die Citroën tijdens het twaalfjarige bestaan van de BX in zijn koetsje hing (tenzij je de BX 4TC meerekent), goed voor - volgens kenteken - 147 pk.

Daarmee is de ongeveer 1.050 kg wegende Citroën ook naar hedendaagse maatstaven behoorlijk vlot. De 1.9 16v was dan ook het model bóven de GTi, die een even grote viercilinder onder zijn kap had, maar dan met de helft van de kleppen. De 16v moet in minder dan 8 seconden naar de 100 km/h kunnen speren en heeft een topsnelheid van boven de 200 km/h.

Zwarte zetels

Verwacht overigens niet dat de BX zozeer geschikt is voor de betere boerenweggetjes-banjeraar, want een superstrak weggedrag zal met een dergelijk veersysteem altijd een utopie blijven. De uitstraling van de auto maakt echter een hoop goed. We zouden je niet kunnen zeggen wat voor wielen eronder zitten, maar lekker nineties zijn ze zeker. Daarbij heeft de auto met zijn zwart-op-zwart kleurstelling wel wat sinisters en werpen het zwartleren interieur en het lettertype van de klokkenwinkel je zo terug naar vervlogen tijden.

Wie daar wel warm van wordt, kan de auto gaan bekijken in Helmond - ongezien kopen zouden we aan de hand van de bijgeleverde foto's niet doen. Diegene moet overigens wel een kleine €8.000 meebrengen, maar dat is voor een hot hatch uit het vorige millennium tegenwoordig niet eens zó veel. Eens?