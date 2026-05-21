Citroën 2CV teaser
 
Citroën 2CV komt terug: retro kleintje voor minder dan €15.000

Kleine EV volgens nieuwe Europese regels

Joas van Wingerden
Al decennia wordt er gespeculeerd over de komst van een retro Citroën 2CV. Nu is het eindelijk echt bijna zover. Citroën heeft officieel een nieuwe 'Lelijke Eend' aangekondigd.

De Citroën 2CV is zonder enige twijfel een van de meest iconische auto's die Europa ooit voortbracht en hoort in het rijtje van andere iconen zoals de Volkswagen Kever, Mini en de Renault 4. In tegenstelling tot die drie is er van de 2CV nooit een moderne reïncarnatie gekomen. Daar komt in de nabije toekomst verandering in. Niemand minder dan Citroën-CEO Xavier Chardon heeft tijdens de presentatie van Stellantis' toekomstplannen uit de doeken gedaan dat er een gloednieuwe Citroën 2CV in ontwikkeling is.

Niet alleen die belofte wordt nu gedaan; we krijgen meteen ook alvast een glimp van het nieuwe Eendje te zien. Je hoeft geen twee keer te kijken naar het nu nog in het donker staande 2CV'tje om te zien dat het écht een volbloed retro reïncarnatie van het origineel wordt. De vorm, de koplampjes die bovenop het neusje lijken te staan; het komt duidelijk overeen met wat we kennen. Chardon belooft dat we in oktober in Parijs het hele plaatje te zien krijgen. Het is dan nog wel even de vraag of dat een studiemodel of meteen de productieversie is.

De nieuwe Citroën 2CV wordt een auto in de zogeheten E-Car- of M1E-categorie. Citroën belooft een prijskaartje van minder dan €15.000, al is het natuurlijk nog even de vraag of dat ook hier in Nederland het geval zal zijn. Ook is het nog spannend wat voor prestaties erbij horen en in hoeverre de M1E-auto's echt volwaardige auto's zijn of slechts een stapje boven de Citroën Ami's van deze wereld staan. De kans bestaat dat de EU voor deze auto's een uitzondering maakt qua veiligheidseisen, waardoor ze licht en eenvoudig kunnen blijven. Daar hoort waarschijnlijk ook een duidelijke vermogensbeperking en lage topsnelheid bij.

