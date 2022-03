Cisitalia 505 (1953) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Veel exclusiever dan dit kan het eigenlijk niet worden: een Cisitalia 505 DF! Een prachtige Italiaanse creatie uit de jaren 50, waarvan dit naar verluidt de enige op de wereld is die nog in rijdende staat is.

Hebben we hier nu al de meest bijzondere spot van het jaar te pakken? Misschien wel. We danken AutoWeek-forumlid Rutger DC vanuit de grond van ons hart voor het delen van deze foto's in het speciale topic op ons forum. De Cisitalia 505 DF Ghia, zoals hij voluit heet, is namelijk een van 's werelds zeldzaamste auto's. Er zijn er tien van gebouwd, waarvan er naar verluidt nog maar twee bekend zijn. Een van die twee is in puntgave en rijklare staat. Dat is de auto die we hier voor ons hebben.

Een oude advertentie van deze specifieke auto geeft ons wat meer inzicht in het verleden van deze Cisitalia 505. Hij werd ooit nieuw geleverd aan een Zwitserse coureur genaamd Fritz Stolz en bracht daarna meerdere decennia door in Zwitserland. Vervolgens is de 505 in Duitse handen gekomen, waarna de tweede Duitse eigenaar de auto voor dik 200.000 dollar geheel liet restaureren in de Verenigde Staten. In 2014 won de auto vervolgens de hoofdprijs voor gerestaureerde auto's op het Duitse Schloss Bensberg Concours. Hierna is de auto in België terechtgekomen en nu staat hij dus in Nederland. Misschien inmiddels niet meer, want Rutger spotte de auto bij een restauratiebedrijf in Voorschoten.

Dikke kans dat je nog nooit van deze prachtige Italiaanse schone hebt gehoord of zelfs het merk Cisitalia niet kent. Dat zal niemand je waarschijnlijk kwalijk nemen, want het bedrijf ontstond in 1946 en ging in 1963 al failliet. Cisitalia begon met de focus op de racerij en trok hiervoor in 1946 zelfs Ferdinand Porsche aan, maar al snel besloot het merk dat het zich beter kon richten op straatauto's. Het meest 'bekende' model is de 202. Of beter gezegd, modelreeks 202. Een grotendeels uit aluminium opgetrokken coupé, waarvoor Pininfarina werd ingeschakeld voor het ontwerp. Cisitalia en Pininfarina kregen met het bijzondere ontwerp een ereplaats in het Museum of Modern Art in New York in 1951. Op basis van de 202 kwamen er verschillende versies, waaronder een open 202 Spider en de uiterst bijzondere, door Vignale ontworpen 202 CMM.

Goed, terug naar de 505 DF Ghia. Na de 202 vond Cisitalia het tijd voor een nieuwe tweedeurs, waarvoor het de technische basis van de Fiat 1900 aangreep. De hoge heren van Cisitalia hadden namelijk een sterk netwerk in de Italiaanse auto-industrie en konden daarom de in 1953 nog gloednieuwe 1900 als basis gebruiken. Dat was voor zijn tijd een aardig vooruitstrevende auto en daarmee een geschikte basis voor iets bijzonders als de 505. Deze keer werd Ghia aangetrokken voor het ontwerp en - zeg nou eerlijk - dat leverde schitterend werk. Uiteraard wilde Cisitalia dat de 505 wel wat meer in huis had dan de Fiat 1900 en dus werd de 1.9 voorzien van dubbele Weber-carburateurs, waarmee het vermogen van de vierpitter groeide van grofweg 70 pk naar tussen de 80 en 85 pk. Naar verluidt had de 505 daarmee genoeg pit om 'betrekkelijk eenvoudig naar een snelheid van 160 km/h te komen'. Niet wereldschokkend, maar we hebben het hier over 1953.

Zoals bij de eerdere auto's van Cisitalia bleef het bij een behoorlijk beperkt productieaantal. Slechts tien 505's zagen het levenslicht. Cisitalia was inmiddels financieel in zeer zwaar weer terechtgekomen en had in 1949 al een doorstart moeten maken nadat het onder curatele was geplaatst. De zoon van oprichter Piero Dusio zette het werk van zijn inmiddels gepensioneerde vader voort, maar onder meer een gebrek aan vraag naar exclusieve auto's zoals Cisitalia die maakte, zorgde ervoor dat er weinig meer werd bereikt. Na de 505 verscheen alleen nog de op de Fiat 1500S gebaseerde DF85 Coupé van Fissore als zwanenzang van Cisitalia.

Een bijzonder stukje autogeschiedenis dus, waarvan een uiterst zeldzaam erfstuk ons land heeft aangedaan. De 505 werd volgens de oude advertentie die we hebben gevonden destijds voor bijna €270.000 aangeboden. Inmiddels is de waarde misschien de 3 ton al wel voorbij. Kijk er nog maar eens goed naar, want de kans bestaat dat deze 505 voorlopig niet meer zomaar in het openbaar op de foto wordt gezet. Hier vind je meer foto's van dit specifieke exemplaar.