Circuitversie BMW M2 op komst

Aankomend weekend presenteert BMW tijdens het VLN Endurance Championship op de Nürburgring een nieuwe instap-racer. De auto is gebaseerd op de BMW M2 Competition en verschijnt in twee varianten.

Tijdens de genoemde 6-uursrace zal de nieuwe race-BMW in de hier getoonde camouflagetrim ten tonele verschijnen, onder meer met de Nederlandse Beitske Visser achter het stuur. BMW lijkt er dus belang aan te hechten dat het uiterlijk nog enigszins verborgen blijft, al is dat uiterlijk bij een auto als dit natuurlijk maar bijzaak. Waar het om gaat, is dat deze voor het circuit geprepareerde M2 Competition de nieuwe instapracer is in het BMW-gamma.

De auto is de opvolger van de M240i Racing, maar de M2-basis doet vermoeden dat de nieuwkomer een stuk heftiger is dan die auto. De race-M2 komt er in twee varianten, ‘Racing’ en ‘Clubsport’. Door naast de heftigste versie ook een iets minder extreme versie aan te bieden, hoopt BMW een bredere klantenkring te kunnen verblijden. BMW benadrukt dan ook dat toegankelijkheid een speerpunt was bij de ontwikkeling van de auto. De eerste klanten kunnen hun M2 zonder kenteken in het tweede kwartaal van 2020 verwachten.