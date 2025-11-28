Ga naar de inhoud
‘Chrysler komt met nieuwe modellen’

Waaronder SRT en instapper

Chrysler Halycon Concept

Op dit moment heeft Chrysler enkel de grote MPV’s Pacifica en Voyager in het aanbod. Daar gaat hoogstwaarschijnlijk verandering in komen. Het merk wil volgend jaar nieuwe modellen introduceren, in meerdere segmenten. Die zijn alleen niet voor ons bestemd, aangezien Chrysler al jaren niet meer actief is in Nederland en Europa.

Dat meldt het Amerikaanse Autoblog op basis van uitspraken die de CEO van Chrysler, Christine Feuell tegen MoparInsiders doet. Feuell weerlegt daarnaast de geruchten dat Chrysler verkocht zou gaan worden. 

Wat zijn dan de concrete plannen? Chrysler is voornemens om in 2026 vier hernieuwde of compleet nieuwe modellen te introduceren. Het gaat dan om een herziene Pacifica, twee crossovers waarvan één in het D-segment en een sedan die mogelijk 300 gaat heten. Feuell zegt daarnaast tegenover MoparInsiders dat ze ‘enthousiast is om het label SRT terug te brengen’. Stellantis heeft namelijk een aantal V8-motoren in de stal, maar over het hoe en wat van de ‘nieuwe SRT’ worden de kaken op elkaar gehouden.

Maar niet getreurd voor wie het graag een maatje kleiner wil: ook daar heeft Chrysler aandacht voor. Het merk wil een betaalbaar model introduceren waarvan de vanafprijs onder de $30.000 (€25.800) blijft. Het blijft vooralsnog bij deze geruchten en halve bevestigingen.

