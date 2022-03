Chrysler Aspen – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Chrysler is zo ongeveer het laatste automerk dat géén SUV in het gamma heeft. Heel bijzonder, temeer omdat het een Amerikaans merk betreft. Ook in de geschiedenis van Chrysler vinden we bar weinig hoogpotigen terug, maar deze Chrysler Aspen uit 2007 is de uitzondering.

Chrysler heeft geen SUV’s, omdat het onderdeel is van een concern dat onder allerlei andere merknamen juist wel veel SUV’s verkoopt. Jeep en Dodge doen in de VS goede zaken, vooral (Dodge) of uitsluitend (Jeep) met modellen die we onder de noemer SUV kunnen scharen. Toch is die keuze van – toen nog – FCA wel opmerkelijk. Bij Jaguar Land Rover bestaat een soortgelijke situatie, maar daar besloot men toch dat de SUV-markt te groot is om níet door Jaguar bediend te worden. Sindsdien kennen we de F-Pace en de E-Pace, modellen die de fabrikant gewoon naast soortgelijke Land Rovers aanbiedt.

Zo niet bij Chrysler, dat anno 2022 trouwens sowieso maar twee modellen in het aanbod heeft. In 2003 was er wel de eerste Pacifica, een ietwat SUV-achtig model dat ook in Nederland nog wel eens wordt gespot. Dit was echter een echte tussenvorm, dus meer een cross-over dan een SUV. De enige Chrysler die wel in die categorie past, is de Aspen. Die auto werd in 2006 gelanceerd als het luxe- broertje van de Dodge Durango en was een klassieke ‘rebadge’ die zich slechts door zijn grille, koplampen, bumpers en wat andere details onderscheidde van zijn Dodge-broer. Een succes was de Aspen bepaald niet en al na drie jaar trok Chrysler voorgoed de stekker uit de productielijn.

De Dodge Durango van deze generatie komen we nog weleens tegen in Nederland, maar dat geldt zeker niet voor de veel zeldzamere Aspen. Dit exemplaar troffen we in volle galop, op de A4. De auto ziet er netjes uit en kwam in 2008 naar Nederland, ongetwijfeld als verhuisgoed. Sindsdien wisselde hij eenmaal via een autobedrijf van particuliere eigenaar. De huidige is al sinds 2009 trouw aan de curieuze Chrysler. Hij of zij investeerde er in al die jaren een heleboel mrb in, want dit apparaat weegt zomaar even 2.154 kg.