‘Chiptekort onder autobouwers neemt af’

Tegenover Bloomberg laten onder meer Mercedes, BMW en Volkswagen weten dat van een chiptekort op dit moment eigenlijk geen sprake meer is. Dat is best opvallend, want in de verkoopresultaten is dat nog niet meteen terug te zien. BMW, bijvoorbeeld, verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar 7,3 procent minder dan vorig jaar toen corona nog op ieders lippen brandde en chips ook al niet riant voorradig waren. Bij Volkswagen werd er in hetzelfde kwartaal 11,9 procent minder gebouwd en nog veel minder (-21,9 procent) afgeleverd. Mercedes zag zijn verkopen met 10 procent dalen, ‘ondanks een sterke vraag’.

Toch is Mörg Burzer, productiebaas bij Mercedes-Benz, volgens Bloomberg positief. “We houden de chipleveringen nog steeds scherp in de gaten, maar hebben eigenlijk geen problemen meer met het op peil houden van de productie”, zegt hij. “Leveringsproblemen treden hier en daar op, maar het is niets in vergelijking met vorig jaar.” BMW meldt iets soortgelijks, maar is iets voorzichtiger. Het merk sluit bijvoorbeeld niet uit dat er nieuwe verstoringen komen in de toeleveranciersketen, waar chips inmiddels overigens allang niet meer het enige probleem zijn.

Zelfs als het optimisme terecht is, hebben autofabrikanten nog wel even werk om de achterstand weg te werken. Bij vrijwel ieder merk is inmiddels sprake van stevige levertijden, zeker als het om gewilde hybrides of elektrische auto’s gaat. Bij Volkswagen verwacht men dat er in de komende maanden een duidelijke verbetering zal komen in die situatie, maar benadrukt men net als bij BMW dat er nog veel onzekerheid is.