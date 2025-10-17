Ga naar de inhoud
Chinezen sluiten Amsterdams kantoor Lotus

41 banen weg

2
Lotus Europa-kantoor Amsterdam

Lotus Cars sluit het Europese hoofdkantoor, dat sinds 2022 gevestigd was in Amsterdam, meldt RTL Z. De automaker, die in Chinese handen is, zegt daarmee kosten te willen besparen. "Omdat Lotus gaat werken als groothandel, is het Amsterdamse hoofdkantoor niet meer nodig om auto's aan de man te brengen in de Europese markten." Als gevolg van de sluiting van het Amsterdamse kantoor verdwijnen 41 banen, aldus het bedrijf tegenover RTL Z.

Lotus Cars is een van oorsprong Britse maker van luxe sportwagens, die sinds 2017 voor de meerderheid in handen is van het Chinese technologieconcern Geely. Een deel van de aandelen in de sportwagenbouwer wordt sinds begin 2024 verhandeld aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

2 Bekijk reacties
Lotus

