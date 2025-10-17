Lotus Cars sluit het Europese hoofdkantoor, dat sinds 2022 gevestigd was in Amsterdam, meldt RTL Z. De automaker, die in Chinese handen is, zegt daarmee kosten te willen besparen. "Omdat Lotus gaat werken als groothandel, is het Amsterdamse hoofdkantoor niet meer nodig om auto's aan de man te brengen in de Europese markten." Als gevolg van de sluiting van het Amsterdamse kantoor verdwijnen 41 banen, aldus het bedrijf tegenover RTL Z.