Chinese Zeekr vanaf 2023 in Europa

Het Chinese merk Zeekr, dat onderdeel is van Geely, begint in 2023 met de verkoop van auto's in Europa. Eerste wapenfeit is de in China al eerder geïntroduceerde 001, een elektrische cross-over. Ook geeft het merk wat meer vrij over de Zeekr 009, een uit de kluiten gewassen elektrische MPV.

Eerder was het nog niet zeker wanneer Zeekr naar Europa zou komen. Het merk maakte nooit geheimen van zijn Europese intenties, maar kwam niet met iets concreets. Tot nu. De Zeekr 001, een elektrische cross-over, wordt in 2023 verkrijgbaar in Europa. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de transcripten van een gesprek van top van het merk. Diens 001 werd een jaar geleden geïntroduceerd op de Chinese markt en is het eerste model van Zeekr. Het merk wil zich gaan roeren in het marktsegment van de premiummerken en wil daarbij jonge kopers aanspreken. Over wanneer de Europese leveringen van de 001 precies beginnen, is nog niks bekend.

Over het tweede model van Zeekr, de 009, doet het merk ook meer uit de doeken. Zo krijgen we voor het eerst het gehele front en het interieur van de zeszits MPV te zien. Eerstgenoemde is, zoals eerder beloofd, meer eigen en verhult de familiebanden met Lynk & Co - iets wat het front van de 001 niet deed. Ook geeft Zeekr meer specificaties van de 009 vrij. Let wel: we weten nu dat de 001 naar Europa komt, maar voor de 009 achten we dat vooralsnog onwaarschijnlijk.

Zeekr 009: nieuwe info

De Zeekr 009 is namelijk een luxe, elektrische MPV en het is maar de vraag of Geely in Europa een markt ziet voor een dergelijke auto. Evengoed weten we nu wel meer over de specificaties van het model. Dat-ie 5,2 meter lang is wisten we al, maar dat-ie ruim 2.800 kg weegt nog niet. Dat is voor een groot deel te danken aan de accu die erin zit: een 140 kWh groot exemplaar moet zorgen voor een bereik van dik 820 km volgens de vaak wat optimistische Chinese CLTC-testcyclus. Debet daaraan is de relatief gunstige stroomlijn van de auto. Hij scoort een Cw-waarde van 0,27, mede door een rond de A-stijlen gevouwen voorruit.

Verder is de 009 een auto van de soort die weinig te wensen over laat: met vierwielaandrijving en een vermogen van meer dan 540 pk zit-ie in 4,5 seconden op de 100 km/h. De optionele luchtvering moet zorgen voor een rijcomfort van hoog niveau, terwijl de inzittenden van alle gemakken zijn voorzien. Aanvankelijk zal de 009 altijd met zes plekken worden uitgerust, later komt er ook een nog luxere configuratie met vier zitplaatsen op de markt. Het model moet bijdragen aan de ambitieuze doelen van Zeekr, die het merk met Geely als moederbedrijf zomaar eens voor een belangrijk deel zou kunnen halen. Eerst maar zien hoe de 001 het hier gaat doen.