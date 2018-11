Chinese Volkswagen T-Cross heeft andere neus

De ene auto is de andere niet. Autofabrikanten verkopen hun modellen in diverse markten en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de aandrijflijnen die per markt beschikbaar worden gesteld. Volkswagen heeft er een handje van om eigenaardige verschillen aan te brengen in een model dat in diverse delen van de wereld verkoopt. Zo is een Zuid-Amerikaanse Up vanbuiten anders dan de Europese versie en ook de T-Roc is in China net even anders. Die T-Roc heet in China overigens T-Rocstar terwijl de Arteon er simpelweg als CC door het leven gaat. Ook de onlangs gepresenteerde T-Cross is er absoluut niet gelijk aan de Europese versie.

Dat begint al bij de afmetingen. De Chinese T-Cross is 4,2 meter lang en heeft een wielbasis van 2,65 meter. Daarmee is de auto dus langer dan de 4,11 meter lange Europese versie. Uiteraard heeft dat te maken met de 9 centimeter grotere wielbasis van de Chinese variant. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de beenruimte op de achterbank. Maar dat is niet het enige dat opvalt. De complete neus van de Chinese T-Cross wijkt af van die van 'de onze' (foto 6). De koplampen zijn minder plat, de voorbumper is niet zoals wij hem kennen en ook de 'Arteon-achtige' grille van de Europese T-Cross moet de Chinese versie ontberen. De grille is in China namelijk gewoon een horizontale strook lamellen met nagenoeg dezelfde dikte als de koplampunits. De technische basis van de Chinese T-Cross is wel gelijk aan die van de Europese.

Relevant voor de Nederlandse markt? Welnee, maar wel interessant voor de liefhebber.