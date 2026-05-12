Hongqi en Maextro zijn Chinese merken die de gefortuneerde Chinese consument ervan moet overtuigen om niet in een Bentley of Rolls-Royce te stappen. Maextro had slechts één model, maar nu heeft het een tweede. Dat is geen exclusieve sedan, maar een lel van een MPV.

Met de S800 richtte het piepjonge Chinese merk Maextro zijn pijlen op de absolute top van autoland waar merken als Mercedes-Maybach, Bentley en Rolls-Royce de dienst uitmaken. Voor wie het gemist heeft: Maextro is een merk van JAC Group en Huawei dat deel uitmaakt van de HIMA-alliantie. Dat is een samenwerking tussen techbedrijven en meerdere Chinese autobouwers die gezamenlijk ontwikkelde hard- en software over eigen 'HIMA-merken' verdelen. Andere voorbeelden van HIMA-merken zijn Aito, Stellato, Luxeed en SAIC (in kapitalen). Terug naar Maextro. Dat bereid de komst van zijn tweede model voor.

In tegenstelling tot de S800 is de Maextro's tweede geen toplimousine, maar een grote MPV. In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie hebben we de eerste foto's en de eerste informatie van die kolos opgedoken. Hij heet Maextro V800 en is op 5 millimeter na 5,5 meter lang. Daarmee is de V800 nog langer dan de S800, al scheelt het slechts een paar centimeter. De wielbasis van de V800 is 4,43 meter.

Vooralsnog hebben we alleen specificaties van de plug-in hybride variant van de luxueuze gigant. Die heeft een 173 pk sterke 1.5 die voor zover bekend voornamelijk de accu oplaadt. De minimaal 3.120 kilo zware MPV biedt plek aan zeven inzittenden en heeft waarschijnlijk dezelfde 65-kWh accu's als de plug-in hybride versies van de S800. Die S800 'EREV' heeft altijd een 218 pk sterke 1.5 en is er dankzij twee of drie elektromotoren met 530 pk of 863 pk. De elektrische S800 levert 530 pk.