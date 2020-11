Chinese Svolt bouwt enorme accufabriek in Duitsland

In sneltreinvaart wordt er in Europa ingezet op een transitie naar elektrisch rijden en het is helder dat de Chinezen daarin ook een grote rol spelen. Niet alleen worden veel elektrische auto's al in China gemaakt, ook accuproductie is vaak een Chinees verhaal. Om toch ook in te spelen op lokale productie voor Europese merken, gaat Svolt accu's bouwen in Duitsland. Vlakbij Saarbrücken moet eind 2023 een enorme accufabriek haar deuren openen. Ook een reeds bestaande faciliteit in diezelfde regio hoort bij het hele verhaal, daar worden de accu's samengevoegd tot accupakketten.

De accufabriek, die in Überherrn komt te staan, moet volgens Svolt op jaarbasis goed zijn voor genoeg accu's voor 300.000 tot 500.000 auto's. De jaarlijkse capaciteit komt uit op 24 GWh. Het gaat om nikkel-mangaan-accu's, waar geen kobalt als grondstof meer komt kijken. Dat is immers een bepaald niet onomstreden grondstof. Ook moet dit de kosten van de accu's omlaag brengen. Svolt steekt €2 miljard in de nieuwe fabrieken in Duitsland en verwacht er zo'n 2.000 banen mee te creëren. Het is nog niet helder met welke autofabrikanten Svolt in zee hoopt te gaan voor de levering van de accu's.