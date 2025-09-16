Stofzuigers en auto’s liggen kennelijk dichter bij elkaar dan we denken, want na Dyson gaat ook stofzuigerfabrikant Dreame het proberen op de automarkt. Dat is echter niet het meest opmerkelijke aan de eerste concept-car van Dreame, die wel heel sterk op een al te bekende hyper-GT lijkt.

Je kunt zeggen van Chinese auto’s wat je wilt, maar echte namaak zit er nog maar zelden bij. Ooit vlogen de nep-Land Rovers, BMW’s en andere kopieën je om de oren, maar tegenwoordig zijn de Chinese modellen toch vooral lekker zichzelf. Er zijn echter altijd uitzonderingen, en vandaag danken we dat aan Dreame.

Dreame is voor zover wij weten fabrikant van (robot-)stofzuigers en niet van kopieerapparaten, maar dat had zomaar ook gekund. De eerste schetsen van de eerste auto van het merk tonen namelijk een lage, langgerekte auto die nogal schaamteloos op de Bugatti Chiron lijkt, inclusief de voor Bugatti zo typische ‘hoefijzer-grille’, en de C-vorm in de flank die zo typisch is voor de hypercars van het merk. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen. Zo is de Dreame anders geproportioneerd, heeft hij achterdeuren en is hij volledig elektrisch, nogal een verschil met de W16 van de Bugatti. Het interieur heeft bovendien helemaal niets met Bugatti van doen, en is met zijn grote scherm en afgeplatte stuurwiel een sportieve interpretatie van wat momenteel in de mode is.

Gebouwd in Duitsland

Dreame wil dit wonderlijke apparaat volgens verschillende Chinese media begin 2026 presenteren op de CES in Las Vegas. Interessant is dat deze naar verluidt razendsnelle EV op termijn in Duitsland van de band moet gaan lopen, vlakbij de ‘Gigafactory’ waar Tesla z’n Model Y maakt. Of het inderdaad zover komt, zal de toekomst uiteraard moeten uitwijzen. De autowereld is in het verleden niet al te mild gebleken voor stofzuigerfabrikanten, want het van oorsprong Engelse Dyson gaf het auto-avontuur na investering van vele miljarden in 2019 op. Voor Dreame zien we in ieder geval vast wat mogelijke rechtengerelateerde ellende met Bugatti, dus dit blijft vast nog wel even interessant.