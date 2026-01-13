Een grote Chinese alliantie van automerken staat op het punt zich de woede van Porsche op de hals te halen. Het komt met een auto die wel heel erg lijkt op de Porsche Taycan. Die SAIC Z7 etaleert nu vanuit elke hoek zijn jatwerk.

Onlangs schreven we over de komst van een Chinese elektrische auto die wel heel sterke gelijkenissen vertoont met de Porsche Taycan: de SAIC Z7. Op de komst van die SAIC Z7 hoeft de Chinese consument kennelijk niet lang te wachten, want er is nu een tweede dosis teaserplaten de wereld in geslingerd.

De Z7 wordt een model van automerk SAIC, op zijn beurt een piepjong merk dat SAIC Motor heeft opgericht als onderdeel van het uitgebreide samenwerkingsverband HIMA. SAIC Motor - dat je vast kent als moederbedrijf van MG - etaleert op nieuwe afbeeldingen hoe sterk het ontwerp van de Z7 leunt op dat van de Taycan. Dat de SAIC Z7 wat ontwerp betreft maar weinig origineel was, dat konden we je op basis van het zijaanzicht en een omschrijving door SAIC van de auto al vertellen. Volgens SAIC is het ontwerp van de Z7 'vergelijkbaar met dat van een dure Europese sportauto'.

Op de nieuwe afbeeldingen zien we stukje van de achterzijde en het gros van de voor- en zijkant van de Z7. Wat blijkt? Zelfs de vorm en de invulling van de koplampen doen aan de Taycan denken. We zien lichtunits met aan de onderzijde een kleine uitloper. De lichtsignatuur ademt met zijn vier in de hoeken gehuisveste horizontale led-elementen Porsche Taycan.

Het is nog niet bekend wanneer SAIC de Z7 presenteert. Voor technische specificaties is het ook nog te vroeg.