“Omoda en Jaecoo zijn momenteel de succesvolste Chinese automerken in Nederland.” Als zoiets geroepen wordt over twee merken, moet je goed opletten. Wat blijkt: de twee zijn samen inderdaad het grootste automerk van Nederland, maar afzonderlijk niet. Dat laat onverlet dat met name Jaecoo het gewoon goed doet. Nog niet zo overdonderend goed als in het Verenigd Koninkrijk, maar toch wel opmerkelijk goed voor een merk dat nog maar net op de markt is. Jaecoo heeft dan ook de sleutel in huis die wel vaker tot successen leidt in autoland, en biedt een breed scala aan aandrijflijnen aan. Met name de plug-in hybride Jaecoo 7 HSH-P doet het goed in ons land, meldt het merk zelf. Hij helpt Jaecoo aan een totaal van 591 verkochte auto’s in de eerste twee maanden van 2026, aangevuld met 221 auto’s van zustermerk Omoda.

Hoe goed dat precies is? Goed genoeg voor een 22e plek op de voorlopige verkoopranglijst van 2022 voor Jaecoo en net niet goed genoeg voor de titel ‘populairste Chinese merk van Nederland’. Nu is het goed om daarvoor eerst te definiëren wat een Chinees merk is, want er zijn wat twijfelgevallen. Wij hebben de bekende Europese merknamen van Geely echter achterwege gelaten en komen daarmee uit bij het onderstaande rijtje. BYD doet het als enige in deze categorie nog wat beter dan Jaecoo en staat in het Nederland van 2026 tot nu toe op een 21e plek. In de gehele top 20 is dus nog geen Chinees merk te bekennen en dat is voor sommigen ongetwijfeld een geruststelling, al zit de groei er bij veel Chinese merken wel degelijk stevig in. Ter vergelijking: hardloper Kia sleet in 2026 al dik 4.500 auto’s, Merken als Citroën en Suzuki ‘doen’ ook al meer dan 1.000 auto’s in deze twee maanden en het relatief kleine Mazda sleet 769 auto’s, waarbij de Chinese 6e overigens maar een klein aandeel leverde.

Pakken we 2025 er even bij, dan zien we dat dit (los van de nieuwkomers Jaecoo en Omoda) geen grote verschillen oplevert. BYD stond toen op 22, Lynk&Co en MG volgden op 26 en 27, Leapmotor en Xpeng op 33 en 34.

Hoewel er dus zeker wel Chinese merken zijn met goede verkoopresultaten en/of goede vooruitzichten, zijn er zeker ook Chinese merken waarvoor dat niet geldt. Zo valt het succes van Dongfeng met z’n budget-Box tot nu toe erg tegen – of mee – en blijft het tobben met Nio. Dat registreet in de Bovag-verkoopranglijst weliswaar nog 24 verkochte auto’s, maar daar zit de nieuwe en goedkope Firefly bij in. Rekenen we Nio en Firefly apart – dat doet Nio zelf immers ook - dan gingen er maar 5 Nio’s op kenteken in de eerste twee maanden van 2026. En 19 Firefly’s, ook niet veel.