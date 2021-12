Chinese Kever-kloon in productietrim

Het Chinese merk Ora van fabrikant Great Wall kwam eerder dit jaar op bijzondere wijze in het nieuws door het doek van een prototype van de Punk Cat te trekken, een elektrische auto waarvan het ontwerp overduidelijk is geïnspireerd op dat van de Volkswagen Kever. Die Punk Cat komt gewoon op de markt en AutoWeek kan je de eerste foto's van die productierijpe Ora Punk Cat laten zien.

Ora is net als Wey een submerk van Great Wall dat in 2022 de oversteek naar Europa maakt. Dat Great Wall wel van gekke modelnamen houdt, bewijst het met beide merken. Wey verkoopt in China SUV's met namen als Mocca en Latte en haalt eerstgenoemde als Coffee 01 naar ons deel van de wereld. Ora verkoopt in China EV's met een sterk retrodesign die het namen geeft als Black Cat, White Cat en Good Cat. Die Goede Kat is een elektrische hatchback die als 02 Cat naar Europa komt, maar daar blijft het niet bij. Zo haalt Great Wall ook een in het thuisland Lightning Cat geheten vierdeurs met een sterk aflopende daklijn naar Europa die het hier als 03 Cat op de markt brengt. In de vorm van de Punk Cat liet Ora eerder dit jaar een duidelijk op de Volkswagen Kever geïnspireerde EV zien waarvan wij nu de definitieve productieversie in beeld hebben.

De Punk Cat gaat echter niet geheel ongewijzigd in productie, mogelijk om te voorkomen dat Volkswagen een juridisch proces tegen het merk begint. Bijzonder veel verandert er echter niet. Voor de productieversie van de Punk Cat heeft Ora de ronde koplampen van het prototype vervangen voor ovale en aan de onderkant afgeplatte units en ook aan de achterzijde maken de ovale lichtunits plaats voor afgeplatte exemplaren. Centraal op de bips van de productierijpe vinden we een ietwat uit de toon vallende achterspoiler, mogelijk aangebracht om de aerodynamica van de auto te verbeteren. Ondanks de wijzigingen doet de Punk Cat met zijn algehele lijn, klassieke bumpers, bolle voorklep, grote ronde voor- en achterschermen en de nu juist tussen de voorruit en voorklep geplaatste ventilatieroosters nog altijd sterk denken aan de Kever.

AutoWeek kan direct de eerste specificaties van de productierijpe Punk Cat vrijgeven. De auto wordt 4,4 meter lang, heeft een wielbasis van 2,75 meter en krijgt een 171 pk sterke elektromotor. De topsnelheid van de zo'n 1.700 kilo wegende Ora is begrensd op 155 km/h. Komt de Punk Cat naar Europa? Dat is zeker niet ondenkbaar. Ora haalt namelijk meer retrorakkers naar Europa en deze Punk Cat, die best eens 04 Cat zou kunnen gaan heten, zou daar natuurlijk prima tussen passen.

Zou de Punk Cat in Nederland een welkome toevoeging zijn aan het aanbod elektrische modellen? We zijn benieuwd of de vrolijk vormgegeven maar wellicht niet al te originele nieuwe elektrorakker van Ora in de smaak valt!