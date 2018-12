Chinese Hyundai Tucson beter in beeld

In augustus dit jaar doken afbeeldingen op van een opmerkelijke Hyundai Tucson. De Chinese variant van die auto krijgt namelijk een compleet van de hier bekende versie afwijkende neus en kont aangemeten. Vandaag kunnen we je de Chinese Tucson beter laten zien.

Zo nu en dan nemen we op AutoWeek.nl modellen onder de loep die in ons deel van de wereld helemaal niet te koop zijn. Met name de Chinese automarkt is er een waar talloze hier onbekende auto's te vinden zijn. Meer dan eens voeren fabrikanten er oude en nieuwe modellen naast elkaar en het feit dat we soms te maken hebben met meerdere joint-ventures van één fabrikant, maakt de boel er niet overzichtelijker op. Beijing-Hyundai, een van de twee joint-ventures die Hyundai in China heeft, heeft nu beter beeldmateriaal vrijgegeven van de bijgewerkte Chinese Tucson.

De huidige generatie Tucson werd net als in Europa in 2015 op de Chinese markt gebracht. De facelift die Hyundai voor de Chinese markt op die auto doorvoert, is opmerkelijk te noemen. Waar de Tucson van opzij duidelijk te herkennen is als 'onze' Tucson, krijgt de auto nu een compleet nieuwe voor- én achterkant. Zowel van voren als van achteren wijkt de Chinese Tucson nu danig af van de Europese versie. De voorkant doet met zijn hoekige én concave grille, scherp getekende koplampunits en van grote openingen voorziene bumper enigszins aan de Audi Q8 denken. Aan de achterkant worden de lichtunits met elkaar verbonden door een reflectie- of lichtbalk. Mogelijkerwijs is de Chinese afdeling van Hyundai, de joint-venture Beijing-Hyundai, van mening dat dit nieuwe ontwerp beter aansluit bij de wensen van de Chinese consument.

Tussen 2005 en 2010 had Hyundai de eerste generatie Tucson op de menukaart staan, die werd opgevolgd door de tussen 2010 en 2015 geleverde tweede generatie. Die tweede werd niet meer Tucson, maar ix35 genoemd. Die ix35 werd - op de FCEV-versie met brandstofcel aan boord na - in 2015 opgevolgd door generatie nummer drie, die Hyundai voor de overzichtelijkheid weer Tucson noemt. Het Tucson-/ix35-verhaal wordt overigens nog ingewikkelder. De vorige generatie ix35 is namelijk gewoon nog als ix35 in China te koop en wordt dus zij-aan-zij met zijn opvolger verkocht. Tot vorig jaar kwam het uiterlijk van die ix35 overeen met het model zoals wij dat in Europa kenden. Vorig jaar werd de auto echter van een compleet nieuwe koets voorzien. Maar onderhuids gaat nog altijd ix35-techniek schuil. Kia hanteert overigens een net zo ondoorgrondelijk Sportage-beleid. Daarover lees je hier meer.