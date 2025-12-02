Chinese Hongqi wil auto's gaan bouwen in Europa

Heeft de Europese Unie er goed aan gedaan om een speciale hogere importheffing op Chinese elektrische auto's in te voeren? Daarover zijn de meningen verdeeld, maar het zet diverse fabrikanten in elk geval extra aan om de auto's hier te gaan bouwen. Voor de lokale werkgelegenheid pakt dat logischerwijs goed uit. Nu meldt ook Hongqi zich als één van de geïnteresseerden voor Europese productie.

In gesprek met Automotive News laat Hongqi's hoofdontwerper Giles Taylor weten dat Hongqi de ambitie heeft om hier een fabriek te openen. Specifiek zou Hongqi kijken naar Scandinavië, Zuid- en Oost-Europa. Eigenlijk alles behalve ons deel van het continent, dus. Productie hier in Europa is weliswaar duurder, maar dankzij de gunstigere heffingen kan het juist positief uitpakken voor Hongqi. Volgens Taylor zet Hongqi volop in op veel auto voor weinig geld. "Wil je echt €5 uitgeven voor een Starbucks-koffie als er op de hoek van de straat een kleine start-up zit die koffie voor €1,50 verkoopt?"

Hoe zit het met die prijzen op dit moment? Nou, vrij recent ging het Europese doek van Hongqi's voorlopige instapmodel, de EHS5 (zie foto's boven dit artikel). Die richt met prima specificaties zijn pijlen op auto's als de Tesla Model Y en de voorzichtige verwachting is dat hij goedkoper wordt. Grotere broer EHS7 is er vanaf net geen 60 mille en dat is een krap vijf meter lange SUV met minstens 344 pk vermogen, een rijbereik van 600 km en tot 250 kW laadvermogen. De crème de la crème is de minstens €69.995 kostende Hongqi E-HS9. Die biedt voor dat geld 465 km rijbereik en 551 pk vermogen.