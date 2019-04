Chinese Ford Escape heeft ander front

Gisteren besteedden we al aandacht aan de nieuwe Escape, de Noord-Amerikaanse variant van de nieuwe Kuga, die op detailniveau afwijkt van de auto die wij in Europa krijgen. Waar de uiterlijke verschillen met de Europese Kuga zich ongeveer tot de verlichting beperkten, wijkt de Chinese Escape sterker af van de Kuga die naar Europa komt (foto 7). De Chinese Escape werd tijdens Fords presentatie van zijn Chinese groeiplan '330' gepresenteerd en dat bood Moray Callum, Vice President Global Design van Ford, een podium om uit te leggen welke gedachte er achter het voor de Chinese markt bestemde Escape-design zit.

Allereerst de verschillen. De Chinese Escape heeft naast een afwijkende bumper een compleet andere grille. Die grille is niet alleen hoger op de neus geplaatst, maar wordt optisch verbonden met de koplampunits. Ook is de invulling van de grille speciaal voor de Chinese markt aangepast. Die grille heeft speciaal gaaswerk, dat in chroomkleurige en zwarte kunststof is afgewerkt. Volgens Ford sluit de snuit van deze Chinese Escape beter aan op de wensen van "jonge Chinese consumenten die in steden wonen". Ford meldt dat er in de toekomst meer auto's naar China komen die op vergelijkbare wijze zullen afwijken van de Noord-Amerikaanse of Europese varianten. "Uit uitvoerig onderzoek is gebleken dat een subtiele maar dynamische vormgeving de Chinese consument aanspreekt", aldus Callum.

Dat Ford de Chinese markt serieus neemt, blijkt wel uit het al aangehaalde '330-plan'. Daarin kondigt Ford ruim 30 nieuwe Chinese modellen aan, die binnen nu en drie jaar al op de Chinese markt moeten komen. Een nagenoeg compleet nieuw management moet die grote aanval op de Chinese markt in goede banen leiden.