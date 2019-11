Chinese facelift voor Mitsubishi ASX

AutoWeek kijkt maar wat graag over de grens om te zien wat zich in andere markten afspeelt. Voor de verandering eindigt onze speurtocht in China, het land waar de Mitsubishi ASX is bijgewerkt. De auto wijkt op een belangrijk detail af van de vernieuwde ASX die Mitsubishi in Europa levert.

In Genève stelde Mitsubishi de meest recente vorm van de ASX aan de wereld voor. In tegenstelling tot wat op dat moment logisch leek, de ASX draait immers mee sinds 2010, werd de auto wéér gefacelift in plaats van aan een nieuwe generatie geholpen. De bijgewerkte ASX is nu ook in China te koop, maar die versie is niet identiek aan het exemplaar dat je in Nederland kunt kopen.

De Chinese ASX ondergaat nagenoeg dezelfde uiterlijke wijzigingen als het in Europa geleverde exemplaar, echter zijn diverse delen in het bumperwerk in het zwart in plaats van in het zilvergrijs uitgevoerd. De Chinese ASX moet het daarnaast zonder richtingaanwijzers in de zijspiegels doen. De zwarte afwerking maakt mogelijk deel uit van een optiepakket, maar de grootste Chinese ASX-aanpassing staat daar los van.

Die wijziging heeft betrekking op het binnenste van de Chinese ASX. Waar de Europese ASX begin dit jaar slechts een marginaal herziene middentunnel en iets anders vormgegeven middenconsole met nu 8- in plaats van 7-inch groot infotainmentdisplay krijgt, wordt het dashboard in de Chinese ASX nagenoeg helemaal vernieuwd. Het stuurwiel, instrumentarium en de bedieningselementen van de klimaatregeling blijven hetzelfde, maar zaken als de ventilatieroosters en het complete dashboardpaneel zijn anders van vorm. Ook het infotainmentdisplay is een stuk forser dan het hier geleverde exemplaar, het heeft een diameter van maar liefst 10,1 inch en is niet helemaal geïntegreerd in het dashboard. De strakkere lijnen van het binnenste sluiten goed aan bij het ontwerp van het ASX-exterieur.