Volgens de Rhodium Group, dat met de cijfers op de proppen komt, was de situatie van 2024 een forse afwijking van de trend. In de jaren ervoor werd er juist veel meer binnen dan buiten China geïnvesteerd door de Chinese EV-bouwers, waarbij in 2021 en 2022 zelfs 80 procent of meer. In 2023 waren de investeringen binnen en buiten China al wat meer in balans, en in 2024 was er dus voor het eerst ‘sinds het begin van de metingen’ sprake van hogere investeringen buiten China dan binnen China.

Bij die investeringen gaat het vooral om accutechnologie. Die tak van sport is goed voor 74 procent van de buitenlandse en 69 procent van de binnenlandse investeringen. Toch groeit ook de productie van ‘Chinese’ EV’s buiten China rap, concluderen de cijferkunstenaars. Verder stellen zij vast dat er ondanks de verschuivende trend nog altijd vooral veel geld naar China zelf gaat. Slechts 15 procent van de aangekondigde accu- en EV-productie vindt buiten China plaats, concludeert Rhodium.