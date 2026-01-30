Chinese auto's in Europa al populairder dan Zuid-Koreaanse

Al bijna tien procent van alle nieuw in Europa verkochte auto's is Chinees. Dat is al best een serieus aandeel en daarmee passeren de Chinezen de Zuid-Koreanen in de rangorde.

Van alle in Europa nieuw verkochte auto's die niet uit Europa komen, is het leeuwendeel Japans. Jarenlang stonden de Zuid-Koreanen op de tweede plaats qua niet-Europese auto's, maar dat is niet langer het geval. Dat blijkt uit cijfers van Dataforce waarover Automotive News bericht. In het afgelopen jaar groeide het aandeel Chinese auto's opnieuw hard en in het laatste kwartaal gingen de Chinezen de Zuid-Koreanen zelfs voorbij. Het marktaandeel groeide gestaag door tot 9,5 procent in december en dat was meer dan de Zuid-Koreaanse merken deden.

Als we kijken naar geëlektrificeerde auto's, dan is het beeld nog weer anders. Maar liefst één op de zeven geëlektrificeerde auto's die in Europa vorig jaar werden verkocht waren Chinees. Het marktaandeel bedroeg 16 procent. MG en BYD zijn de grootste spelers. MG zit op 4 procent marktaandeel bij geëlektrificeerde auto's en BYD op net geen 3,5 procent. Opvallend is verder dat de Chinezen het met hun geëlektrificeerde auto's vooral erg goed doen in Zuid-Europese landen als Spanje, Italië en Griekenland. In ons deel van het continent springt vooral het Verenigd Koninkrijk er uit als goede markt voor de Chinezen.

Vorig jaar werd al duidelijk dat de groei van de Chinese merken in Nederland beduidend minder hard gaat dan op Europees niveau. Waar er Europabreed een verkoopverdubbeling was, is dat in ons land zeker niet het geval. Het populairste Chinese merk in Nederland was vorig jaar BYD, dat met ruim 3.200 verkochte auto's en 1,12 procent marktaandeel op plaats 23 in de verkoopcijfers eindigde.