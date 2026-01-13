Hoewel de Chinese automarkt in 2025 nog groeide, voorspellen experts uit het land dat daaraan in 2026 een einde komt. Ondertussen zakt Volkswagen, traditioneel erg groot in China, weer een plekje op de ranglijst van de grootste automarkt ter wereld.

Met een totaal van 24,03 miljoen exemplaren werden er in 2025 in China 3,9 procent meer personenauto’s verkocht dan in 2024. Dat meldt Reuters op basis van gegevens van de China Passenger Car Association (CPCA). Er is dus sprake van groei, maar opnieuw minder groei dan de 5,4 procent die in 2024 werd genoteerd. 12,8 miljoen van de 24,04 miljoen waren zogenaamde ‘New Energy Vehicles’, dus EV’s of plug-inhybrides. Dat is meer dan de helft van het totaal en ook daarin is sprake van groei, want eerder werd dat percentage niet gehaald. Toch zien we tegelijkertijd ook hier dat de groei sterk afneemt: in 2025 werden er ‘maar’ 17,6 procent meer NEV’s verkocht dan in 2024, toen de groei maar liefst 40,7 procent was.

Dit alles is voor de CPCA reden om niet positief naar de toekomst te kijken. Voor 2026 voorspelt de organisatie zelfs helemaal geen groei, in lijn met de afname van die groei in de afgelopen jaren. Ondertussen wordt de export voor Chinese autofabrikanten steeds belangrijker. De Chinese auto-export groeide in 2025 met 19,4 procent, terwijl de toename van EV’s (alleen pure EV’s) zelfs met 48,8 procent toenam. Dit is ook het moment om een realistische kanttekening bij de voorspellingen van de CPCA te zetten, want die organisatie voorspelde vorig jaar nog dat de export zou afnemen van 25 naar 10 procent. Ter verdediging: de afname van de groei kwam er dus wel, alleen niet in de mate die deze marktanalisten voorspelden.

Volkswagen

Volkswagen was jarenlang nummer 1 in China, maar verloor die positie al in 2024 aan BYD. Nu zakt het Duitse merk nog een plekje op de Chinese verkoopranglijsten, want ook Geely blijkt in 2025 groter. Het marktaandeel van Volkswagen zakt van 12,2 procent in 2024 naar 10,9 procent in 2025, waarbij de joint-ventures met FAW en SAIC Motor allebei zijn meegenomen. Eerder vandaag bleek al dat de Chinese situatie ook een stempel drukt op Volkswagens wereldwijde verkoopresultaat voor 2025. Geely’s Chinese marktaandeel steeg in 2025 overigens juist van 7,7 procent in 2025 naar 11 procent in 2025, meldt Reuters.