Chinees automerk komt met toilet voor onder je stoel

Nooit meer met samengeknepen billen zoeken naar een benzinestation of wanhopig wachten tot de volgende parkeerplaats. De Chinese autofabrikant Seres heeft een wel heel opmerkelijk patent aangevraagd: een spraakgestuurd toilet dat volledig is ingebouwd in de auto, onder je stoel.
De uitvinding is volgens de autobouwer vooral bedoeld voor bestuurders die urenlang achter het stuur zitten. Volgens de ingenieurs van Seres moet de innovatie ‘voorzien in de toiletbehoeften van gebruikers tijdens lange reizen, tijdens het kamperen of bij een langer verblijf in de auto’, zo meldt de BBC.
Hoewel een ingebouwd toilet in een personenauto in eerste instantie als een 1 aprilgrap klinkt, laat het patent precies zien hoe de huidige automarkt in elkaar steekt. De concurrentie op de markt voor elektrische voertuigen (EV’s) is moordend, zeker in China. Merken doen er alles aan om consumenten te trekken met unieke en soms ietwat absurde snufjes. Van ingebouwde bioscoopschermen en uitschuifbare bedden tot massagestoelen en karaokesystemen. En nu dus een heus toilet dat bovendien reageert op je stem.
Hoe het slimme wc-systeem in de praktijk zal werken, blijft nog even gissen. Het idee is in ieder geval dat je de bril of het doorspoelsysteem handsfree kunt bedienen via stembesturing. Handig, maar of het in praktijk prettig is om de auto te delen met iemand die net van het ‘kleinste kamertje’ op de achterbank gebruik heeft gemaakt, is maar de vraag. BBC News meldt in elk geval dat het toilet wordt uitgerust met een ventilator en afzuigbuis om geuren uit de auto weg te voeren. Het afval wordt opgevangen in een reservoir dat je handmatig moet legen. Het toilet is ook voorzien van een roterend verwarmingselement dat urine laat verdampen en ander afval droogt. Wanneer het toilet niet in gebruik is, is het verborgen onder de stoel, waardoor de ruimte in de auto optimaal wordt benut.
Of en wanneer we de spraakgestuurde wc ook daadwerkelijk terugzien in de showrooms, valt nog te bezien. Het aanvragen van een patent betekent in de autowereld immers niet altijd dat het concept ook de productielijn haalt.
