China verleent officieel toestemming voor export Nexperia-chips

Het was eigenlijk al gaande, maar nu officieel: China verleent officieel toestemming voor de export van Nexperia-chips voor civiel gebruik, en heft daarmee een exportverbod op dat de hele autowereld in zijn greep leek te houden.

De ‘rel’ rond de Nexperia-chips ontstond nadat de Nederlandse overheid besloot om het bedrijf onder curatele te stellen. Nexperia is van oorsprong Nederlands en nog altijd in Nijmegen gevestigd, maar ook een dochteronderneming van het Chinese Wingtech. De ingreep was volgens het ministerie van Economische zaken nodig om ‘kennis en capaciteiten’ op Nederlands grondgebied te waarborgen.

Het aanvankelijk misschien behapbare geschil werd al snel heel groot toen China in een reactie de export van in China afgewerkt chips stopzette, en zo ongeveer de gehele Europese en wereldwijde auto-industrie ineens voor een groot probleem stelde. Eerder waren er al positieve signalen dat de export van de chips uit China weer op gang was gekomen, nu is dat semi-officieel. Volgens Reuters houdt China geen Nexperia-chip meer tegen, zolang die chip een civiele toepassing krijgt.

