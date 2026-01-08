Ga naar de inhoud
China met afstand grootste automarkt, maar geen Chinees model eindigt echt hoog

VS volgen op gepaste afstand

4
China straatbeeld Chinees
Jan Lemkes

China was in 2025 weer eens met grote afstand de grootste afzetmarkt voor autofabrikanten wereldwijd. Toch staat er nog geen Chinees model in de lijst met populairste modellen.

China was in 2025 goed voor een aandeel van maar liefst 30,2 procent op de mondiale automarkt. Jawel: bijna één op de drie wereldwijd gekentekende auto’s kreeg een Chinese eigenaar. De Verenigde Staten volgen op een tweede plek, maar doen dat met een marktaandeel van 18,4 procent wel op gepaste afstand. India staat op een wat meer verrassende derde plek met een aandeel van 5,1 procent, Japan eindigt met een afgerond identiek aandeel op vier. Daarna is het pas de beurt aan het eerste Europese land – Duitsland-  dat een bijdrage levert van 3,2 procent. De top 10 grootste autolanden bestaat verder uit achtereenvolgens Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk en Italië.

Pakken we de lijst met wereldwijd populairste automodellen er even bij, dan is van die Chinese overmacht maar weinig terug te zien. Het populairste Chinese model (de Geely Xingyuan, jawel) staat volgens Focus2Move pas op de veertiende plek en in de top tien vinden we vooral veel Japanse auto’s terug. Hoewel niet wetenschappelijk onderbouwd, lijkt het onvermijdelijk dat dit te maken heeft met de enorme diversiteit aan merken en modellen op de Chinese markt. Bovendien zijn veel van die modellen niet of nauwelijks buiten China verkrijgbaar, hoewel dat aandeel natuurlijk wel toeneemt. Daardoor krijgt niet één model de kans om een enorme stempel te drukken op de wereldwijde lijst met populairste modellen, terwijl een wereldwijd populair model als de Toyota RAV4 dat uiteraard wel doet.

Die lijst met tien populairste modellen van dataverzamelaar Focus2Move is trouwens nog niet compleet, maar geldt voor de eerste elf maanden van 2025. Deze ziet er als volgt uit, waarmee de Toyota zoals voorspeld de Tesla Model Y van de wereldwijde troon stoot:

  1. Toyota RAV4
  2. Toyota Corolla
  3. Tesla Model Y
  4. Ford F-serie
  5. Honda CR-V
  6. Chevrolet Silverado
  7. Hyundai Tucson
  8. Toyota Camry
  9. Toyota Hilux
  10. Volkswagen Tiguan
