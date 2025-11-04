Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

China geeft Nederland schuld van chipcrisis in auto-industrie

Nexperia

5
BMW en Mini fabriek Leipzig

China geeft Nederland de schuld van de "onrust en chaos" in de wereldwijde halfgeleiderproductie en aanvoerketen van chips voor de auto-industrie. Die is ontstaan doordat de Nederlandse overheid Nexperia in beslag heeft genomen, zegt het Chinese ministerie van Handel.

Het Chinese ministerie dringt er bij de Nederlandse regering op aan zich niet langer te bemoeien met interne aangelegenheden van bedrijven en een constructieve oplossing te vinden voor de situatie met betrekking tot Nexperia, een onderdeel van het Chinese Wingtech. Volgens het ministerie heeft de Nederlandse overheid geen "constructieve houding en acties" getoond, waardoor de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen van chips is geëscaleerd ondanks de "redelijke eisen" van China.

Nederland en China zijn in een politiek conflict verwikkeld rond Nexperia. Den Haag heeft het bedrijf onder curatele gesteld om te voorkomen dat technologie en intellectueel eigendom van Nexperia's Europese deel naar China zouden weglekken. Daarop blokkeerde Beijing de export van chips van Nexperia vanuit China. Afgelopen zaterdag werd bekend dat die exportban is opgeheven. De chips van Nexperia worden gebruikt in de autoproductie en het exportverbod leidde tot chiptekorten in de autosector. Nexperia China, de Chinese tak van de chipmaker, zei zondag dat er voldoende voorraden zijn voor een "betrouwbare" levering van chips.

Het Chinese ministerie van Handel benadrukte dinsdag dat China de rechten en belangen van zijn bedrijven zal beschermen en zich zal inzetten voor het stabiliseren en waarborgen van een "soepele werking van de wereldwijde aanvoerketen van chips". Het ministerie dringt er bij Nederland ook op aan een "verantwoordelijke houding" aan te nemen en met China "samen te werken".

5 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Volkswagen Touareg Final Edition

Volkswagen Touareg is er in Nederland nog, maar hij wordt wel duurder

Nieuws
Renault Twingo (gelekt)

Nieuwe Renault Twingo nu al op straat

Nieuws
Audi Q9 spyshots

Audi komt met relatief klein én heel groot model in 2026

Nieuws
Vrouw met rijbewijs in auto

Vanaf december geen medische keuring meer voor rijbewijs bij AD(H)D

Nissan Almera

Nissan Almera 1.8 Sport – 2002 – 385.038 km – Klokje rond

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.