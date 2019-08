China: BYD omhoog, Geely omlaag

Terwijl BYD z’n winst ziet verdrievoudigen, hield het eveneens Chinese Geely in het eerste halfjaar veertig procent minder over dan vorig jaar. De sleutel lijkt te liggen bij het aanbod EV’s.

Geely, het moederbedrijf van Volvo, gaat lekker mee met de trend in China. Helaas is dat geen goed nieuws voor het bedrijf, dat z’n winst met veertig procent zag dalen. Dat er daarmee alsnog omgerekend 511,6 miljoen euro over bleef, is een schrale troost.

Geely heeft last van de lage economische groei in China, die ook andere autobouwers dwarszit. Ook de invoer van een nieuwe emissienorm zit het bedrijf dwars, terwijl de Chinese overheid elektrische auto’s stevig blijft stimuleren.

De winst van Geely daalde dan ook door hogere kortingen om dealers en klanten tevreden te houden. Daarnaast werden er 15 procent minder auto’s verkocht, met een totaal van 651.680 in de eerste zes maanden van 2019. Die daling is ook groter dan de daling van de markt, die met 4,3 procent inzakte.

De grote daling bij Geely heeft overigens ook te maken met het feit dat Geely in 2018 juist 20 procent meer auto’s heeft verkocht dan in 2017. Het is dus lastig om boven vorig jaar uit te komen, maar alsnog is de daling opvallend.

BYD

Eén van de bedrijven die Geely weet te counteren, is BYD. Die Chinese gigant zag z’n winst in het eerste halfjaar juist verdrievoudigen. De stijging van 203,6 procent leidt tot een resultaat van omgerekend 184,7 miljoen euro. De omzet steeg met 14,8 procent. Dat BYD zo succesvol is, komt doordat het bedrijf volop weet te profiteren van de enorme populariteit van EV’s in China. Het bedrijf heeft een breed scala aan elektrische voertuigen in het gamma en verkocht in totaal 145.653 ‘New Energy Vehicles’, 94,5 procent meer dan vorig jaar. Behalve reguliere EV’s vallen ook plug-in hybrides en auto’s op waterstof in deze categorie. In dezelfde periode gingen er 82.419 auto’s met een verbrandingsmotor over de BYD-toonbank, wat juist 44,9 procent minder is dan in dezelfde periode vorig jaar. Het zal dan ook niemand verbazen dat BYD zich volledig wil gaan toeleggen op elektrische auto’s.

Toch is er opvallend genoeg niet alleen maar goed nieuws aan het Chinese EV-front, want in juli zakten ook de verkopen van elektrische auto’s iets in. De eerste daling in twee jaar is te wijten aan de beperking van een reeks subsidieregelingen op NEV’s, meldt Reuters. De Chinezen verwachten dat het totale aantal verkochte NEV-voertuigen daarmee dit jaar zal uitkomen op 1,5 miljoen, terwijl er eerder werd gemikt op 1,6 miljoen stuks.

Bron: Reuters