Chevrolet zwaait Corvette uit in Europa

Chevrolet introduceert Final Editions van de Corvette Grand Sport en Z06. De speciale uitgave, die speciaal voor de Europese markt is bedacht, is alleen voor de dichte versie van de Corvette bestemd.

Chevrolet is druk aan het testen met een nieuwe Corvette met middenmotor, een auto die zeer waarschijnlijk een plek krijgt naast een Corvette met de motor 'gewoon' voorin. Of die nieuwe, sportiever ingestelde Corvette met de motor achter de voorstoelen nog naast de huidige Corvette C7 komt te staan, is nog maar de vraag. Een lang leven is de Corvette in Europa niet meer beschoren. Chevrolet introduceert voor de Europese markt namelijk een Final Edition. De naam van die uitvoering zegt natuurlijk genoeg.

Hoewel Chevrolet al enkele jaren niet echt actief meer is in Europa, zijn auto's als de Corvette en de Camaro op bestelling leverbaar. De Final Edition is alleen beschikbaar voor de dichte Corvette en dan specifiek in combinatie met de Grand Sport- en Z06-versies. De Final Edition is leverbaar in de kleuren Sebring Orange en Ceramic Matrix Grey, maar de Final Edition heeft natuurlijk meer om het lijf. Zwarte nappaleren bekleding, koolstofvezel aankleding in het binnenste, Brembo-remmerij met carbon-keramische schijven, speciale zwarte wielen, sportstoelen en een koolstofpakket voor het exterieur maken tevens deel uit van het uitzwaaifeestje.