Chevrolet warmt op voor komst Chinese Onix

Chevrolet toont een duistere afbeelding waarop een nieuwe compacte sedan te zien is, een auto die de Chinese tak van General Motors 'Onix' noemt. Tot zo ver niets geks, zou je denken. Toch is er wel iets opmerkelijks aan de hand. Chevrolet past modelnaam Onix in Zuid-Amerika toe op een compacte hatchback, een auto waarvan de sedanversie Prisma heet. Het heeft er alle schijn van dat deze Onix Sedan in feite de nieuwe Prisma is die in Zuid-Amerika straks naast - inderdaad - de nieuwe Onix Hatchback komt te staan. Hatchbacks zijn in China minder populair dan sedans en dus lijkt Chevrolet de keuze te hebben gemaakt om de naam Onix, normaal voorbehouden aan de hatchback dus, in China op de sedanversie te plakken.

De auto op de afbeelding heeft rode accenten, onder andere in de grille, op de zijspiegelkappen en op de remklauwen. We hebben hier dan ook te maken met een sportief uitgevoerde Redline-uitvoering. In China levert Chevrolet al Redline-versies van de Equinox, Cruze, Orlando, Malibu XL en de Monza.