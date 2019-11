Chevrolet Suburban viert 85e verjaardag

Strikt genomen mag de vlag dit jaar al uit bij Chevrolet, want de Suburban verscheen in 1934. De Amerikanen gaan echter uit van modeljaren, dus wordt de taart pas volgend jaar aangesneden. Toch heeft Chevrolet besloten om de wereld nu al een inkijkje in de imposante geschiedenis van z’n hoogbejaarde model te gunnen.

Daar zijn we blij mee, want er valt een heleboel te zien. Sinds z’n geboorte is de Suburban nagenoeg onafgebroken in productie geweest, waarmee de modelreeks zich met recht de oudste ter wereld mag noemen.

Toen de eerste Suburban verscheen was de term ‘SUV’ nog niet in zicht. De vooroorlogse Chevrolet laat zich dan ook beter omschrijven als een soort hoge stationwagen, maar toch zijn de nodige overeenkomsten met de huidige Suburban. Zo was ook het oermodel technisch gebaseerd op een pick-up en dus berekend op zware lasten. Ook kon de auto op drie zitrijen tot acht personen vervoeren. Z’n praktische eigenschappen kwamen ook in de naam tot uiting, want de oer-Suburban heet officieel ‘Suburban Carryall’. Inderdaad, ‘carry-all’.

Aanvankelijk werd de Suburban vooral voor commerciële doeleinden ingezet, maar al snel begonnen ook particulieren de voordelen van deze alleskunner te zien. De Suburban was de eerste in z’n soort en liftte volop en vanaf het allereerste begin mee op de SUV-trend. Een terreinbeul is de Suburban nooit geweest, maar een buitengewoon praktische en breed inzetbare alleskunner zeker wel.

De Suburban bleef altijd trouw aan het basisrecept en is nog altijd een echte body-on-frame-SUV, dus een voertuig met een apart chassis. Veel Amerikaanse gezinnen zweren bij het model, maar ook overheidsinstanties omarmen de Suburban al jaren. De voornaamste daarvan is de FBI, wiens gitzwarte super-SUV’s in vrijwel iedere Amerikaanse film of serie te zien zijn.

De huidige Suburban is net als z’n moderne voorgangers gebaseerd op de Silverado, zoals Chevrolets full-size-pick-up-truck sinds 1998 heet. Het model kent sinds de jaren ’90 bovendien een korter broertje met de naam Tahoe. Die auto was aanvankelijk ook in Nederland leverbaar, maar in de meer recente geschiedenis heeft Chevrolet wijselijk besloten dat er voor deze mastodonten geen ruimte is in Europa. Het huidige model staat sinds 2015 in de showroom. Zustermerken GMC en Cadillac voeren aangepaste versies van de Suburban onder de namen Yukon XL en Escalade ESV. Die auto’s staan wat hoger op de luxeladder, maar kunnen niet tegen de heritage van de naam Suburban op.