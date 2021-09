Chevrolet Silverado vernieuwd

Een van de populairste auto's in de Verenigde Staten is vernieuwd. We hebben het niet over de Toyota RAV4 of Honda CR-V, maar over een bakbeest van Chevrolet. De Silverado, welteverstaan.

Sinds jaar en dag voeren pick-ups de Amerikaanse verkoopstatistieken aan. De Chevrolet Silverado staat daarin samen met de F-modellen van Ford en de pick-ups van Ram steevast op het ereschavot. Dat de Silverado verschrikkelijk populair is, blijkt wel uit de volgende cijfers. De uit meerdere modellen (F-150, F-250, F-350) bestaande F-reeks van Ford was vorig jaar goed voor 787.433 verkochte exemplaren, gevolgd door de Silverado die slechts Heavy Duty-broertjes heeft. De Silverado schopte het vorig jaar tot net geen 600.000 stuks in de Verenigde Staten, Daar komt bij dat de Silverado ook nog een zustermodel heeft dat door GMC wordt verkocht: de Sierra. De Sierra ging vorig jaar nog eens ruim 250.000 keer over de Amerikaanse toonbanken. Dat de Silverado voor Chevrolet van enig belang is, is naast een gigantisch understatement ook de reden dat het merk een facelift op het model doorvoert om 'm actueel te houden.

De vernieuwde Chevrolet krijgt een aangescherpt front dat heftiger is veranderd dan je op het eerste gezicht zou denken. De koplampen zitten voortaan namelijk enkele centimeters lager, wat niet alleen betekent dat Chevrolet een andere, verder omlaag lopende motorkap en een nieuwe grille heeft moeten ontwikkelen. Het Chevrolet-embleem zit voortaan hoger in de grille, de twee dikke horizontale lamellen zijn - bij de reguliere uitvoeringen - vervangen door één chroomkleurige lamel én Chevrolet heeft de bumpers van de Silverado herzien.

Chevrolet maakt daarnaast van de gelegenheid gebruik om de in 2017 gepresenteerde huidige generatie Silverado een compleet nieuw interieur te geven. Het enigszins simplistische dashboard van het origineel maakt plaats voor een cockpit waarin horizontale lijnen domineren. De auto is beschikbaar met een 13,4-inch groot infotainmentsysteem en krijgt achter het stuurwiel - vanaf de LT-uitvoering - een digitaal en 12,3 inch groot instrumentarium. De vernieuwde Silverado is Chevy's eerste pick-up die beschikbaar komt met Super Cruise, het semi-autonome rijsysteem van The General.

ZR2

Maar er is meer! Chevrolet geeft de Silverado voor het eerst een ZR2-uitvoering. De Silverardo ZR2 is een hoger op de poten staande en ruig uitgedoste versie waarmee Chevrolet de auto als concurrent neer zet voor de F-150 Raptor van Ford. Naast een heftig onderstel heeft de auto ook nog eens een zo'n 420 pk sterke 6.2 V8, een machine die is geknoopt aan een tientrapsautomaat. Standaard staat hij op 33-inch groot offroadrubber. Chevy geeft deze versie eenvoudig te verwijderen bumpers en een korter uitlaatsysteem om de kans op schade tijdens ruiger klauterwerk te verkleinen.

Voor de overige Silverados heeft Chevrolet een nieuwe 2.7 liter viercilinder klaarstaan, een turbomotor die een 5.3 V8 en een 3.0 zes-in-lijn dieselmotor als alternatieven heeft. Op termijn komt Chevrolet met een elektrische Silverado, een model dat naast de huidige modelreeks gevoerd gaat worden.