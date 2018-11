Chevrolet bouwt ‘oude’ Silverado nog maanden door

Chevrolet presenteerde alweer bijna een jaar geleden een geheel nieuwe Silverado, de pick-up die in de VS met afstand het populairste voertuig van het merk is. Het voorgaande model wordt echter nog altijd gebouwd en dat zou best wel eens tot eind 2019 zo kunnen blijven.

In december 2017 verscheen de nieuwe Silverado, in maart gevolg door zustermodel GMC Sierra. De vorige editie van Chevrolets populaire pick-up verscheen in 2013 en houdt het spreekwoordelijke bijltje volgens Automotive News nog zeker tot halverwege 2019 vast. GM bouwt de ‘oude’ en de nieuwe versie van z’n ‘trucks’ dus lange tijd naast elkaar door.

Chevrolet doet goede zaken met z’n Silverado en zag de Amerikaanse verkopen in het derde kwartaal met 1,4 procent stijgen tot 424,403.

Het lange tijd doorbouwen van een uitgaand model naast een nieuw model is niet uniek. In Europa kennen we dit beleid onder meer van Renault, dat de Clio II nog doorleverde als Clio Campus. Fiat deed iets soortgelijks met de tweede Punto. Ook de directe concurrent van Chevrolet in de VS, de Ram 1500, ondergaat dit lot. FCA mikt met het uitgaande model naar verluidt op de zakelijke markt, terwijl particulieren door de nieuwste versie verleid moeten worden.