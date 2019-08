Chevrolet Bolt krijgt grotere actieradius

Het totaal komt daarmee op 259 mijl ofwel 416 km volgens de Amerikaanse EPA-meetmethode, tegenover 238 mijl/383 km voor het bestaande model. De winst is te danken aan een accucapaciteit van 66 kWh in plaats van 60 kWh, bij gelijke fysieke dimensies. Buiten de toegenomen range en de komst van wat nieuwe kleuren verandert er niets aan de Bolt, die met geboortejaar 2017 ook nog behoorlijk vers is. De MSRP, ofwel adviesprijs stijgt van 36.620 dollar voor het 2019-model tot 37.495 voor een exemplaar van de 2020-reeks.

De vraag die op alle Europese lippen brandt is natuurlijk of deze update ook wordt doorgevoerd voor het Europese broertje van de Bolt, de Opel Ampera-e. Aangezien de auto’s technisch volledig identiek zijn zou dat onder normale omstandigheden nauwelijks een vraag zijn, maar gezien de overname van Opel door PSA is de relatie tussen het merk en GM wat complex geworden. We hebben de vraag uitstaan bij Opel en zijn nog in afwachting van een reactie. Volgens de in Europa gangbare WLTP-cyclus kan de Ampera-e in z'n huidige vorm 380 km rijden op een volle accu.