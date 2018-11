Chery Tiggo 5X onder het mes

Chery heeft met zijn Tiggo-modellijn een hele reeks cross-overs en SUV in zijn leveringsgamma. De Tiggo 5 is een in 2013 op de markt gebrachte cross-over - in Italië overigens aan de man gebracht als DR6 - die in 2017 gezelschap kreeg van de Tiggo 5X (foto 3). De Tiggo 5X is gepositioneerd als een sportievere variant van de Tiggo 5, hoewel het in de basis een compleet andere auto is. Die 5X is dus nu al aan een facelift onderworpen.

De voorzijde van de 4,34 meter lange Tiggo 5X gaat volledig op de schop. Verse koplampen, een nieuwe grille, een andere voorbumper: het geheel moet de 5X een krachtiger voorkomen geven, waarmee het model zich verder onderscheidt van de Tiggo 5. Chery geeft de auto verder kleine aanpassingen als nieuwe lichtmetalen wielen en aluminium accenten. Aan de motor wordt verder niet gesleuteld. Dat blijft een relatief bescheiden geblazen 1.5 benzinemotor die 147 pk levert.