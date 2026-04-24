Chery komt naar Nederland met drie modellen

De Chinese fabrikant Chery is al actief in Nederland met de merken Omoda en Jaecoo, maar gaat nu ook onder eigen naam de Europese markt op. Met drie modellen nu, en een vierde in 2027.

Er is geen land zo bedreven in het introduceren van nieuwe modellen als China. Het aantal merken dat zich heeft gemeld voor het gevecht om de Nederlandse consument is niet meer te tellen. Alle grote concerns spelen inmiddels mee en we zien nu dat veel merken ook nog submerken lanceren. Chery, dat we kennen van Omoda en Jaecoo, komt nog voor de zomer op de markt met drie modellen: de Tiggo 4, 7 en 8. De Tiggo 9 komt volgend jaar.

Tiggo 4: concurrentie voor de Yaris Cross

In het B SUV-segment (klasse van de Toyota Yaris Cross, Renault Captur) komt de Tiggo 4, met een hybride aandrijflijn. Voor zijn klasse is hij ruim en de standaarduitrusting zou niet veel te wensen over laten, wat we trouwens inmiddels wel gewend zijn van Chinese toetreders. De voorwielaandrijver heeft een 1,5-liter viercilinder die wordt ondersteund door een elektromotor en het systeemvermogen is 163 pk. Het is niet bekend hoe groot de benzinetank is, dus het is moeilijk te zeggen hoe zuinig is hij werkelijk is, maar volgens de WLTP-opgave die wel al is vrijgegeven komt hij 950 km ver.

Tiggo 7 en 8: stekkerhybrides met 90 km elektrisch bereik

Een treetje hoger staat de Tiggo 7, die gaat concurreren met stekkerhybrides als de Leapmotor C10 en Ford Kuga PHEV. Deze vijfzitter is 4,5 meter lang en heeft net als de Tiggo 4 een 1,5-liter benzinemotor als basis. Deze 143 pk viercilinder wordt ondersteund door een 204 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen is 279 pk. De batterij is 18,4 kWh groot en daarmee zou hij volgens WLTP-meting tot 90 km elektrisch moeten kunnen rijden.

De Tiggo 8 is de grote broer van de 7. Ze delen dezelfde techniek, maar hij is een maatje groter en heeft een rijtje stoelen extra. Beschouw hem daarom meer als concurrent voor de Renault Espace en Volkswagen Tayron. Uiterlijk zijn de 7 en de 8 overigens verschillend.

Tiggo 9: groot en sterk

Volgend jaar wordt de Tiggo-reeks naar boven afgerond met de Tiggo 9. Qua formaat, elektrisch bereik en luxe overtreft hij zijn kleinere broers. De zevenzits Tiggo 9 is een vierwielaandrijver, waarbij de 1,5-liter viercilinder samen met twee elektromotoren de voorwielen aandrijft en een 238 pk sterke elektromotor de achteras voor zijn rekening neemt. Het systeemvermogen van de Tiggo 9 is 428 pk en dat is best ruim bemeten. De batterij van het door Chery zelf ontwikkelde hybride systeem is 34,4 kWh en daarmee zou hij elektrisch 142 km moeten kunnen afleggen volgens WLTP.

Prijzen en uitrustingsgegevens van de Tiggo’s zijn er nog niet, daarvoor moeten we wachten tot Chery in juni van start is gegaan in Nederland. Alle auto’s krijgen zeven jaar garantie met een maximum van 150.000 kilometer. De batterij is voor 8 jaar en 160.000 km gegarandeerd.