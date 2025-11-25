Kun jij al die Chinese SUV's en cross-overs die naar Europa komen maar nauwelijks van elkaar onderscheiden? Bereid je dan maar voor. Er komt er namelijk nog een onze kant op. Hij heet in thuisland China Changan Q05, maar komt als Changan E06 naar Europa.

De Chinese autobouwer Changan heeft een Europees portfolio maar daarin in ieder geval drie modellen voor ogen. De Changan Deepal S05 en S07 werden eerder al aan de Europese consument voorgesteld en daar komt nu een model bij: de Changan E06. De Changan E06 is een volledig elektrische en 4,44 meter lange elektrische SUV die met die lengte vergelijkbaar is met auto's als de MG S5 EV. Wat formaat betreft zit hij tussen bijvoorbeeld de Peugeot 2008 en 3008 in. Grote broer Changan Deepal S05 is met 4,62 meter een stuk langer.

Changan positioneert de E06 in Europa als zijn elektrische instapmodel. De E06 heeft een 274 pk sterke elektromotor op de vooras en heeft een 61,7 kWh LFP-accu in zijn bodem. Die combinatie is goed voor een rijbereik van tot 450 kilometer. Snelladen kan met 162 kW. Het Chinese merk belooft verder dat de SUV bij de Euro NCAP-veiligheidstest de maximaal haalbare score van 5 sterren binnen zal slepen. Chinese modellen - uitzonderingen daargelaten - gooien bij de NCAP-tests de laatste jaren hoge ogen, dus dat is niet heel verrassend. Het spul moet ook lang heel blijven. Changan geeft namelijk zeven jaar - tot 160.000 kilometer - garantie op het model.

Wat design betreft is de Changan E06 precies wat het is: een elektrische SUV. In het volgens de fabrikant 'Europese design' zien we tegenwoordig schijnbaar verplichte designelementen als over twee lagen verdeelde verlichting aan de voorzijde en achterlichten die aan elkaar zijn geknoopt. Wie warmloopt voor de Changan E06, moet nog even geduld hebben. De auto komt pas eind volgend jaar deze kant op.

Changan ken je in Nederland wellicht al tot op zekere hoogte. De Mazda 6e is namelijk een auto die zijn technische basis deelt met de Deepal L07, een elektrische vijfdeurs van Changan. In de vorm van de CX-6e krijgt de Mazda 6e ook nog een op Changan-leest geschoeid SUV-alternatief. Het is niet ondenkbaar dat meer Changans een Mazda-behandeling krijgen, al is daar officieel nog niets over bekend.