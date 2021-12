CEO Stellantis: 'EV-transitie gaat autofabrikanten breken'

Het is algemeen bekend dat de transitie naar een meer elektrische modellen of zelfs geheel elektrisch aanbod autofabrikanten voor lastige vraagstukken stelt. De productie van elektrische auto's is voor velen nog nieuw en het wordt duidelijk dat de kosten en het benodigde aantal werknemers anders uitvallen dan bij conventioneel aangedreven auto's. Mercedes-Benz voorziet een stevig banenverlies en ook Volkswagen houdt hier rekening mee. In Frankrijk vreest men door de overgang ook voor groot banenverlies in de autosector.

Stellantis-CEO Carlos Tavares benadrukt in gesprek met Reuters dat hij zich naast dat potentiële banenverlies grote zorgen maakt om de productiekosten van elektrische auto's. Hij lijkt dan ook niet bepaald blij met de deadlines die er gesteld worden voor auto's met een verbrandingsmotor: "De auto-industrie wordt tot elektrificatie gedwongen en dat brengt 50 procent meer kosten met zich mee ten opzichte van conventionele auto's. We kunnen die kosten nooit naar de klant doorberekenen, want het gros van de middenklasse kan het dan niet meer betalen."

De financiële klap moet dan dus grotendeels opgevangen worden door fabrikanten. Stellantis wil volgens Tavares de productiviteit op een ongekend snel tempo verhogen om de kosten binnen de perken te houden. Waar volgens hem normaal per jaar 2 tot 3 procent verbetering redelijk is in de auto-industrie, zet Stellantis in op 10 procent. Hoewel dat, als dat lukt, deels een oplossing kan zijn, is de topman wel bang dat de druk die op fabrikanten gelegd wordt wel voor problemen gaat zorgen qua kwaliteit. Bovendien vreest hij dat sommigen kopje onder zullen gaan in de komende tijd, waarin de industrie 'op de grenzen van zijn kunnen zal moeten opereren'. "De toekomst zal uitwijzen wie dit aankan en wie onderuitgaat", aldus de topman van het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Opel, Fiat en Alfa Romeo.