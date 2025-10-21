Century: Toyota’s nieuwe premiummerk boven Lexus

Lexus is het premiummerk van Toyota waarmee de Japanners merken als BMW, Mercedes-Benz, Audi, Infiniti en Acura willen jennen. Daar komt een merk boven: Century.

Toyota pakt later deze maand tijdens de Japan Mobility Show enorm uit. Het neemt onder meer een nieuwe supercar, een vooruitblik op de volgende generatie Corolla én een studiemodel van Century mee naar de show. Century ken je momenteel, ook bestaat er een simpelweg Toyota Century SUV geheten SUV waarmee Toyota de premiumklant zelf wil bedienen. De Century-toekomst gaat er anders uitzien. Century wordt een merk.

Toyota weekt Century los en maakt er een nieuw premiummerk van. Dat wordt behoorlijk hoog gepositioneerd. Boven Lexus nog. Dat bevestigt niemand minder dan Toyota’s Akio Toyoda. Volgens Toyoda geeft de positionering van Century als ‘hoogste premiummerk’ Lexus meer bewegingsruimte. Century wordt ‘de top van de top’, aldus Toyoda. Of dat betekent dat Century een merk wordt waarmee Toyota zijn pijlen richt op merken als Bentley, valt nog te bezien.

Met een naar opvallend gelijnd studiemodel – waar Toyota al stukjes van heeft getoond – presenteert Century zich als nieuw merk tijdens de Japan Mobility Show. We sluiten af met een nieuw weetje over de Lexus LS Concept die tijdens de show debuteert. De S in LS stond altijd voor Sedan, maar staat in dit geval voor Space. De LS Concept is dan ook geen sedan, maar een – hou je vast – MPV-achtige met zes zitplaatsen én zes wielen.