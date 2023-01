CBR vermoedt 'grootschalige fraude bij theorie-examens'

Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ziet het afgelopen half jaar steeds meer zogeheten voorzegfraude bij theorie-examens voor het rijbewijs. Mensen nemen hun examen af met een verborgen camera die de vragen filmt, terwijl iemand op afstand de antwoorden doorgeeft via een microfoontje.

Over exacte cijfers is het CBR terughoudend. "Maar de afgelopen drie à vier weken zijn vier mensen op heterdaad betrapt hierop", laat Ed Eering, verantwoordelijk voor de theorie-examens, weten na bericht van de NOS en het AD. Normaliter is er enkele keren per jaar sprake van dit soort fraude "We hebben nu aanwijzingen dat het op grote schaal gebeurt. Mensen zouden €2.000 tot €2.500 betalen om op deze manier hun examen te halen. Dat is grof geld, terwijl een examen afnemen maar €41 kost", aldus Eering.

Als het CBR een kandidaat betrapt op dit soort fraude, wordt de politie gebeld. Die neemt de persoon in hechtenis, vervolgens gaan politie en het Openbaar Ministerie over op strafvervolging. "Maar we willen eigenlijk dat ook de mensen die hierachter zitten aangepakt worden. Examenkandidaten worden, zonder hen af te doen als slachtoffers, op een of andere manier verleid om veel geld hiervoor te betalen. Er moet een overkoepelende aanpak komen waar ook de organisators van de fraude onder vallen", aldus Eering.

Directeur van het CBR Alexander Pechtold noemt de fraude 'georganiseerde criminaliteit', zegt hij bij de NOS. "Het is niet te vergelijken met het spieken vroeger op school. Het is allemaal heel geavanceerd." Pechtold ziet ook graag dat examenfraude specifiek strafbaar wordt. Als iemand wordt betrapt op fraude mag diegene een aantal maanden geen nieuw theorie-examen doen. "We kunnen iemand alleen niet verhinderen om examen te doen", zegt Eering. Wel gaat er een gesprek met het CBR vooraf aan het examen en staat de betrapte fraudeur onder verscherpt toezicht tijdens het examen.

Bij het CBR zijn ze bekend met examenfraudeurs, van valse id-bewijzen tot lookalikes van kandidaten die het examen afnemen. Telefoons en horloges zijn verboden en moeten in een kluisje tijdens het examen. "Er is zelfs speciale apparatuur, die controleert of de telefoons wel in het kluisje zitten en toch niet stiekem in de binnenzak", vertelt Eering.