Het bijladen van een elektrische auto kan nu al best snel gaan, maar de grenzen zijn nog lang niet bereikt. Dat toont CATL aan met een nieuwe accu.

In China staat het momenteel bol van het autonieuws, vanwege de beurs Auto China die op het punt staat om te beginnen. Niet al het nieuws is even visueel prikkelend, maar dat maakt het niet minder interessant. Wat te denken van CATL, dat diverse nieuwe accunieuwtjes heeft. De acculeverancier voor tal van autofabrikanten wereldwijd presenteert er onder meer een nieuwe derde generatie van zijn Shenxing gedoopte LFP-accu. Die brengt bizarre laadsnelheden met zich mee.

Hierboven zie je de laadtijden in minuten. Bijladen van de accu van 10 tot 80 procent (een laadsessie die fabrikanten vaak gebruiken als voorbeeld) gaat in slechts 3 minuten en 44 seconden. Zelfs het vrijwel volledig opladen van de accu (10-98 procent) is in ruim onder de tien minuten gepiept: 6 minuten en 27 seconden. Ook bij lage temperaturen moet de accu nog heel ontvankelijk zijn voor een verse lading, want bij -30 graden Celsius gaat de accu van 20 naar 98 procent in onder de tien minuten. Het geheim is een extreem lage interne weerstand van slechts 0,25 milliohm.

Om dergelijke laadsnelheden te halen, is er natuurlijk ook een zeer hoog laadvermogen nodig van richting een Megawatt, dus uiteraard is deze nieuwe technologie ook afhankelijk van indrukwekkende laadinfrastructuur. Ook op snelladergebied gaan de ontwikkelingen (zeker in China) gelukkig razendsnel. Dan is er nog het risico op een korte levensduur vanwege het snelle laden, maar daar zegt CATL werk van gemaakt te hebben. Na 1.000 van zulke ultrasnellaadsessies zou de state of health nog minstens 90 procent moeten zijn, zo belooft CATL, dankzij beperkte warmteontwikkeling en een verbeterde warmteafvoer.

Lichtere accu

CATL zet ook de derde generatie Kirin geheten NMC-accu's in de spotlights en die is vooral indrukwekkend op het gebied van energiedichtheid. Dat is namelijk 280 Wh/kg en dat zou goed moeten zijn voor een 625 kilo zware accu waar 1.000 km actieradius mee mogelijk is volgens CATL. Dat scheelt volgens het Chinese bedrijf 255 kg en 112 liter ruimte vergeleken met 'andere LFP-accu's'. Uiteindelijk zorgt het lagere gewicht ook voor een in zijn geheel zuinigere auto.

Er is nog een andere enigszins verwarrend ook als Kirin aangeduide accusoort, waar andere technologie voor gebruikt wordt. Dat is een zogeheten 'condensed battery' met gecondenseerde elektrolyten. Daarmee is een nóg hogere energiedichtheid mogelijk en daarvoor voorziet CATL bijvoorbeeld in de elektrische luchtvaart mogelijkheden. Men werkt echter ook aan EV-accu's met deze samenstelling en gaat daarbij uit van 350 Wh/kg. Dan zou je aan een accu van nog geen 650 kg volgens CATL zelfs voldoende capaciteit moeten hebben voor zo'n 1.500 km rijbereik bij een gestroomlijnde sedan.

Je hoort het wel: ze zitten bepaald niet stil daar in China. We zijn benieuwd wanneer we dergelijke waarden in de praktijk terugzien, maar kijk er niet gek van op als het nog slechts een kwestie van enkele jaren is. Nu nog hopen dat er in hier Nederland dan ook voldoende laders met nog hogere laadvermogens zijn dan nu.