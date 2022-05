Caterham Seven 420 Cup: klaar voor circuitdagen

Een Caterham Seven 420R nog niet extreem genoeg? De kleine Britse fabrikant biedt uitkomst in de vorm van de Caterham Seven 420 Cup, een speciale versie van de Seven die elementen uit de raceversie naar de openbare weg brengt.

Als we Caterham moeten geloven is de 420 Cup 'de beste trackday-auto' die het bedrijf ooit heeft gebouwd. Onder de smalle motorkap ligt een 2.0 Duratec-viercilinder die 213 pk en 203 Nm koppel op de achterwielen loslaat. Daarmee is de Cup niet krachtiger dan de 420R, waar hij op gebaseerd is. Caterham voorziet de 420 Cup niet van een handbak, maar in plaats daarvan heeft de afgetrainde versie een sequentiële bak met zes verzetten en 'flat-shift', waarmee je de bak de volgende versnelling in kunt rammen terwijl je het gaspedaal ferm tegen het schutbord aangedrukt houdt. De sprint naar de 100 km/h is in net iets meer dan 3,6 seconden geklaard, bij 217 km/h is de koek op.

Voor het faciliteren van het betere bochtenwerk heeft de 420 Cup volledig instelbare Bilstein-dempers, waarbij je zonder het gebruik van gereedschap kunt kiezen uit tien verschillende opties voor de stijfheid. Andere zaken waarmee de 420 Cup zich onderscheidt van minder bedeelde Caterhams zijn led-achterlichten, een grote rolkooi en kleine race-zijspiegels. In het interieur kun je kiezen uit koolstofvezel kuipstoelen en aankleding in Alcantara. Het dashboard is opgetrokken uit koolstofvezel. Een voorruit zit er overigens niet op, dus het dragen van een helm is ook op de openbare weg aan te raden.

Geïnteresseerd in een 420 Cup? Dan moet je je wenden tot de grijze import, want Caterham levert het model officieel alleen in Engeland en de Verenigde Staten. Bovendien is de 420 Cup alleen leverbaar vanuit de fabriek en niet als kitcar die je zelf in elkaar kunt schroeven. Je moet wel flink in de buidel tasten, want aan de overkant van de Noordzee kost de 420 Cup omgerekend minimaal €64.578.