Caterham EV Seven: vederlichte sportieve EV

De Caterham Seven is altijd een klassiek ogende Engelse purist, maar heeft lang niet altijd dezelfde aandrijflijn. De Seven is er in tal van smaken en uitvoeringen en is naast met 1.6 Sigma- en 2.0 Duratec-machines van Ford te krijgen, maar ook met 660 cc kleine driepitters van Suzuki. De Caterham EV Seven die in dit artikel de hoofdrol speelt heeft een totaal andere aandrijflijn. Zijn naam geeft het al weg: de EV Seven is helemaal elektrisch.

De Caterham EV Seven is vooralsnog geen model dat daadwerkelijk in productie gaat. De Engelsen omschrijven de EV Seven als een ontwikkelingsconcept waarmee het merk aftast hoe een toekomstige elektrische versie van de Seven zou kunnen worden. Voor de EV Seven heeft Caterham samengewerkt met Swindon Powertrain, een bedrijf dat ook op EV-vlak de nodige ervaring heeft.

De EV Seven is gebaseerd op de Seven met het grootste frame en is vrijwel letterlijk tot de nok van z'n 'sigaarvorm' gevuld met een accupakket. De EV Seven heeft een 51 kWh accu (40 kWh netto) dat een 252 pk en 250 Nm sterke elektromotor op de achteras van levenslust voorziet. In zo'n 4 tellen moet de EV Seven vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Snelladen kan met tot 152 kW. Een zwaargewicht is de EV Seven overigens niet. Hij weegt volgens Caterham namelijk net geen 700 kilo en dus slechts zo'n 70 kilo zwaarder dan een conventioneel aangedreven Seven. "We gaan nooit een Caterham maken die een ton weegt," belooft CEO Bob Laishley.

Hoe ver de EV Seven op een volle accu komt, zegt Caterham niet. Wel moet je er op het circuit zeker 20 minuten mee kunnen rondstampen waarna een oplaadsessie van 15 minuten voldoende is om weer 20 minuten feest te kunnen vieren. Meer technische informatie: de EV Seven heeft een sperdifferentieel en aanpasbare dempers van Bilstein.