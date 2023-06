Carpoolen met een Nissan Prairie - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Normaal gesproken blikken we even terug op reportages, tests of nieuwsverhalen van 30 jaar geleden, maar nu pakken we er weer eens een advertentie bij. In AutoWeek 23 van 1993 stond namelijk een Nissan Prairie, die volgens Nissan perfect was om mee te carpoolen.

De Nissan Prairie was nooit echt een hardloper in Nederland en in 1993 vond Nissan het dan ook tijd zijn MPV weer eens onder de aandacht te brengen. Dat deed het wat ons betreft op originele wijze. Nissan besloot namelijk de Prairie niet aan te bieden als perfecte gezinsauto, maar als ideale auto om mee te carpoolen. Zo was de Prairie immers niet alleen interessant voor mensen die in het weekend met het hele gezin naar het pretpark, het strand of opa en oma gingen, maar ook voor het woon- werkverkeer.

Nissan schroomde niet om de Prairie behoorlijk op te hemelen. Natuurlijk hoort dat ook wel bij een reclame, maar hier werden grenzen verlegd. Dat begon al bij de eerste zin: "Zonder twijfel de mooiste vorm van carpoolen is de Nissan Prairie". We vragen ons af of de woorden 'mooi' en 'Nissan Prairie' vaker samen in één zin hebben gestaan. De lofzang ging verder: "Leverbaar als 5- of als 7-seater. 'n Zee aan zitruimte die vergelijkbaar is met business class vliegen, maakt van de uitgestrekte Prairie een zaken- en gezinsauto bij uitstek."

Daartoe was de Prairie ook tot de tanden bewapend met moderne technologie: "Met in het vooronder een geavanceerde 2.4 liter DOHC benzinemotor met 5-bak, elektronisch motormanagementsysteem en multipoint-injectie." Kon je er nog een beetje in luxe in vertoeven? Ja hoor. Nissan: "Het uitrustingsniveau is onvergelijkbaar compleet met onder meer velours bekleding, stuurbekrachtiging, centrale portiervergrendeling, elektrisch bedienbare spiegels en zijramen voor, in hoogte verstelbaar stuur, comfortabele schuifdeuren achter en veiligheidsbalken in alle portieren." Die veiligheidsbalken doen het 'm!

Genoeg gekkigheid: je kon aan de Nissan Prairie inderdaad een fijne ruime gezinsauto hebben die bovendien technisch heel best in elkaar stak. De Prairie had echter nogal last van de pittige concurrentie op de MPV-markt van begin jaren 90 en ook deze advertentie kon niet voorkomen dat de toch best gunstig geprijsde Prairie bleef steken op wat teleurstellende verkoopaantallen. Er waren er al niet veel en nu is een Prairie helemaal erg zeldzaam. Zie jij er nog wel eens eentje?