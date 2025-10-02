Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Caravantrekkers, opgelet: Hyundai Tucson en Santa Fe Hybrid mogen veel meer trekken

Tot 890 kilo meer achter de haak

7
Hyundai Tucson en Santa Fe
Lars Krijgsman

Goed nieuws voor wie van plan is om een flinke caravan, boot of paardentrailer achter zijn toekomstige Hyundai Tucson of Santa Fe te hangen: het maximum trekgewicht licht voortaan aanzienlijk hoger.

De Hyundai Tucson Hybrid mocht tot voor kort maximaal 1.360 kilo trekken. Niet verkeerd, maar wellicht toch niet genoeg voor je dubbelasser of paardentrailer. Goed nieuws: voor nieuwe Hyundais Tucson Hybrid geldt voortaan een maximum trekgewicht van 1.510 kilo. 150 kilo meer dan voorheen dus. Let wel: dit geldt alleen voor nieuwe exemplaren van de 215 pk sterke Hyundai Tucson Hybrid. Voor de 252 pk sterke Hyundai Tucson Plug-in Hybrid - al dan niet met vierwielaandrijving - geldt een maximum trekgewicht van 1.210 kilo.

Voor de grotere Hyundai Santa Fe is de trekwinst groter. Véél groter zelfs. De 239 pk sterke Santa Fe Hybrid mag voortaan een meer dan riante 2.000 kilo trekken. Dat is zomaar even 890 kilo meer dan de 1.110 kilo die er voorheen achter mocht. Ook hier geldt dat het nieuwe trekgewicht alleen geldt voor de Hybrid en dus niet voor de Santa Fe Plug-in Hybrid. Het maximum trekgewicht van de Santa Fe met stekker blijft 1.110 kilo.

7 Bekijk reacties
Hyundai Tucson Hyundai Santa Fe

PRIVATE LEASE Hyundai Tucson

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Comfort Smart

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Comfort Smart

  • 2023
  • 125.460 km
€ 25.795
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart 4WD | Trekhaak

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart 4WD | Trekhaak

  • 2022
  • 37.313 km
€ 29.900
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Comfort 4WD | Trekhaak

Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Comfort 4WD | Trekhaak

  • 2018
  • 132.348 km
€ 18.900

Lees ook

Nieuws
Hyundai Tucson (Illustratie: Larson)

Hyundai Tucson ondergaat behoorlijke gedaanteverwisseling - Vooruitblik

Nieuws
Hyundai Santa Fe

Eigenwijze Hyundai Santa Fe tijdelijk goedkoper en luxer

Reportage
Kamperen met een Hyundai Santa Fe

Koreanen kamperen steeds vaker in hun auto in plaats van tent of camper

Nieuws
Spyshots Hyundai Tucson

Hyundai Tucson: razend populaire SUV klaar voor nieuwe generatie

Nieuws
Hyundai Business Editions

Hyundai komt met sportief aangeklede Business Editions

Lezersreacties (7)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.