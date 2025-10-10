Capricorn 01 Zagato is loeisnelle Duits-Italiaanse hypercar

Zie jij door de bomen het bos niet meer als het gaat om hypercars van kleine fabrikanten? Dan sta je niet alleen. Zelfs wij raken het overzicht nog wel eens kwijt. Nu is er weer eentje bij, maar dat is er toch zeker wel even een om bij stil te staan. We maken kennis met de Capricorn 01 Zagato. Het laatste deel van de naam geeft al aan dat dit niet zomaar even een door een willekeurige designer ontworpen geweldenaar is en dat zie je er ook wel aan af. Hoewel we invloeden ontwaren van bijvoorbeeld Bugatti, is het al met al toch nog best een unieke en bijzondere verschijning. Vanbinnen oogt het vooral behoorlijk retro en dat geeft al een beetje weg wat de technische insteek is van de Capricorn 01 Zagato.

De Capricorn 01 Zagato is het eerste en vooralsnog enige model van de Duitse auto-onderdelenfabrikant Capricorn. Die kondigde onlangs de komst van deze scheurneus al aan en we bleken het bij het rechte eind te hebben qua aandrijving. Het is inderdaad een behoorlijk klassiek verhaal, met een 5,2-liter V8 met supercharger, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak van het Italiaanse Cima. Het vermogen is alles behalve klassiek: dik 900 pk. Dat gaat allemaal via die vijfbak naar de achterwielen. Dan kun je wel voorstellen dat dat grof geweld oplevert.

Onder meer dankzij een volledig koolstofvezel LMP1-stijl' monocoque en subframes is het drooggewicht beperkt gebleven tot minder dan 1.200 kilo en dat levert al met al van 0-100 km/h een sprinttijd van 'minder dan 3 seconden' op. De topsnelheid ligt op 360 km/h. Onder meer dubbele wishbones, Bilstein-dempers en koolstofkeramische remmen moeten de 01 Zagato ook bloedsnel maken in de bochten. Er lijkt geen reeds bestaande auto als basis te hebben gediend voor de Capricorn 01 Zagato, maar de V8 komt bij Ford vandaan en is door Capricorn zelf grondig aangepast.

Word je nou heel erg hebberig, ben je miljonair én durf je het aan om een tranentrekkend dure auto te kopen van een fabrikant die zijn sporen op dit gebied nog moet verdienen? Oké, dan mag je €2,95 miljoen tevoorschijn toveren. Wellicht word je dan één van de 19 gelukkige Capricorn 01 Zagato-eigenaren.