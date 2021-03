Canoo pick-up wordt Zwitsers zakmes op wielen

We kennen Canoo tot op heden vooral als een jong Amerikaans merk dat met de elektrische bestelbus MPDV over enkele jaren de Amerikaanse én internationale markten hoopt te bestormen. De zoveelste start-up met elektrische auto's, denk je misschien, maar Canoo heeft het potentieel om een grote speler te worden. Hyundai stapte namelijk bij Canoo aan boord voor de doorontwikkeling van een modulair EV-platform dat Canoo al in de steigers heeft gezet. Op den duur moet dat ook bij Hyundai en Kia worden gebruikt, maar voorlopig richten we ons even op Canoos laatste creatie: deze pick-up.

De uiterlijke overeenkomsten met de MPDV zijn direct zichtbaar, al is de pick-up relatief gezien wat afgeronder en 'conventioneler' van vorm. Dat laatste is natuurlijk vooral in verhouding tot de MPDV, want ook deze pick-up is een bijzondere verschijning. Het ding is dik 4,67 meter lang, niet eens overdreven groot, maar kan dankzij een uitklapbaar achterste deel van de laadvloer tot wel 5,4 meter lang worden. Er zijn meer slimmigheden aan boord. Zo heeft de Canoo onder meer 'lades' die uit de bodem komen, panelen die je in de laadvloer kunt zetten om gescheiden zones te creëren, de zijkanten van de laadbak kunnen openklappen voor handiger inladen en tenslotte is er ook in de neus nog een laadruimte tevoorschijn te toveren.

Voor de avonturier is de Canoo om te toveren tot camper. Er kan een complete opbouw achterop worden gezet om 'm in een soort camperbus te veranderen en op het dak kan een daktent een plek vinden. Wie de tent er niet op heeft zitten, kan het platform op het dak gebruiken om extra bagage mee te zeulen. Overbelading is niet snel aan de orde: de Canoo kan dik 800 kilo aan. De aandrijving geschiedt met behulp van één elektromotor op de achteras of twee motoren (voor en achter). Ga je voor die laatste optie, dan heb je 600 pk en 746 Nm aan krachten tot je beschikking. Canoo meldt een rijbereik van 'ruim 360 kilometer' met een volle accu, al is dat nog een eigen schatting.

Het klinkt al met al veelbelovend. In gesprek met Reuters laat de CEO van Canoo weten dat de pick-up in het eerste kwartaal van 2023 op de markt moet komen. Canoo neemt echter komend kwartaal al orders aan. Wat hij moet kosten, is nog niet bekend, dat horen we waarschijnlijk ergens in de komende maanden. Aangezien Canoo plannen heeft om ook buiten de VS te verkopen, kan het zomaar dat ook deze pick-up onze kant op komt.